"Уклав угоду з НАТО": США більше не надаватимуть Україні озброєння безоплатно (відео)

Сполучені Штати Америки припиняють надавати безоплатну військову допомогу, але продовжать озброювати Україну коштом міжнародних партнерів, зокрема — держав Європейського Союзу.

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Президент США Дональд Трамп досяг відповідної домовленості з союзниками по НАТО, заявив в етері Fox News постійний представник США при НАТО Метью Вітакер.

"Президент Трамп ухвалив дуже розумне рішення та уклав угоду з НАТО, відповідно до якої Європа і Канада платять за озброєння, а США його виготовляють", — сказав Вітакер.

Він також наголосив, що це рішення є чітким сигналом для президента Росії Володимира Путіна.

"Це чіткий сигнал Путіну: ми дали тобі шанс на мир. Президент Трамп — миротворець. Але якщо ти хочеш війни — ми озброїмо Україну, а Європа це оплатить", — наголосив Вітакер.

Зеленський про співпрацю США та Європи

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що говорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та дізнався про деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами щодо продовження та зміцнення підтримки України.

"Ми цінуємо готовність надати додаткові "петріоти", і для цього вже разом працюють Америка, Німеччина та Норвегія. Також буде постачання іншої зброї для захисту життя наших людей і відбиття російських штурмів", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 14 липня Дональд Трамп пообіцяв передати Україні 17 систем Patriot.

Фокус також писав про те, що Трамп розповів, як Путін порушував домовленості та виставив ультиматум.