У Кремлі закликали "всіх" тиснути на Україну, щоб повернутись за стіл перемовин

Речник президента Росії Дмитро Пєсков висловив сподівання, що партнери, а особливо США, тиснуть на українське керівництво. З його слів, у Києві слова підтримки сприймають як «сигнал до війни».

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Під час брифінгу Пєскова запитали, чи є можливість домовитись з партнерами про тиск на Україну, щоб вона повернулась до мирних переговорів. Він відповів, що на це РФ і розраховує, як передали 16 липня у російському "Інтерфаксі".

"Ми всіх закликаємо це зробити, в цьому випадку основними є посередницькі зусилля Сполучених Штатів — президента Трампа і його команди. І багато було заяв зроблено, багато було слів про розчарування, але ми, звісно ж, хочемо сподіватися, що паралельно з цим чиниться тиск на українську сторону", — заявив речник Володимира Путіна.

Він також висловив незадоволення тим, як нібито Україна сприймає підтримку з боку партнерів.

"Зараз це виглядає так, що всі слова підтримки на свою адресу українська сторона сприймає не як сигнал до миру, а як сигнал до війни, до продовження війни", — підкреслив Пєсков.

Як США тиснуть на РФ

14 липня американський президент Дональд Трамп заявив, що поставить в Україну 17 систем Patriot. Окрім того, він досяг домовленості з союзниками по НАТО, що американське озброєння оплачуватимуть Європа та Канада. Тобто американці продовжать озброєння України, але коштом міжнародних партнерів. Постійний представник США при альянсі Метью Вітакер це назвав "чітким сигналом Путіну".

Також Трамп розкритикував Путіна, за те що той обстрілював Україну після "дуже приємних розмов". Він наголосив, що відправить "багато зброї всіх видів", яку негайно доставлять туди, де точиться війна. Республіканець висунув Кремлю ультиматум: бої мають закінчитись за 50 днів, якщо ж угоди не буде — Вашингтон запровадить жорсткі вторинні тарифи.

Нагадаємо, на ультиматум від президента США Дональда Трампа вже відреагував заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв. Він запевнив, що Росії байдуже.

Також на заяву Трампа відповів міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Він нагадав, що раніше американський лідер розраховував закінчити війну за 24 години та 100 днів. Чиновник припустив, що на республіканця чинять "непристойний тиск" країни ЄС та керівництво НАТО, а війну в Україні представив як засіб захисту національних інтересів Росії.