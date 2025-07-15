"Непристойний тиск": Лавров висміяв ультиматум Трампа по Україні

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров висловив сумніви щодо заяви президента США Дональда Трампа про необхідність досягти миру з Україною за 50 днів. Він також наголосив, що Росія готова протистояти новим санкціям і що тиск на Трампа чинить НАТО з Євросоюзом.

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Голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про необхідність укласти мирну угоду з Україною протягом 50 днів. Російський дипломат заявив, що хоче зрозуміти мотиви такої заяви та зазначив, що санкції більше шкодять їхнім ініціаторам.

"50 днів, було раніше 24 години, було 100 днів, ми все це проходили і дійсно хочемо зрозуміти, що рухає президента Сполучених Штатів", – сказав Сергій Лавров під час пресконференції.

Міністр також стверджує, що на Дональда Трампа чинять тиск європейські партнери США та керівництво НАТО, які підтримують Київ.

"Ясно, що він знаходиться під величезним – я б сказав, непристойним – тиском Європейського Союзу і нинішнього керівництва НАТО, які безцеремонно підтримують вимоги Зеленського продовжувати накачувати його сучасним, у тому числі наступальним, озброєнням коштом усе більшого й більшого збитку для платників податків у західних країнах", – заявив Лавров.

Він додав, що Росія пристосувалась до санкцій і здатна витримати нові виклики. За його словами, основні втрати від обмежень понесуть їхні ініціатори.

Лавров також повторив позицію Кремля, що війна в Україні нібито є засобом захисту національних інтересів Росії, та звинуватив НАТО в створенні загрози безпеці РФ.

"Ми, в загальному, ніколи не будуємо свою лінію на шкоду національним інтересам, на шкоду забезпеченню безпеки країни. А спеціальна військова операція спрямована саме на це: усунути в корені, в зародку ті загрози, які не один день, не один рік, а десятиліття створював Північноатлантичний альянс прямо на наших кордонах", – сказав він.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Росія не укладе мирну угоду з Україною протягом 50 днів, США застосують вторинні санкції, зокрема 100% тарифи на товари з країн, які торгують з Москвою.

Що сказав Трамп

14 липня президент США Дональд Трамп заявив, що після "дуже приємних розмов" з лідером РФ Володимиром Путіним він дізнавався про нові обстріли України й обурювався через ці удари. Він пообіцяв відправити "багато зброї всіх видів" НАТО та в Україну.

Заяви Трампа, які стурбували Кремль, стосуються як геополітичних, так і економічних погроз:

США накладуть вторинні санкції на Росію та її партнерів, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди щодо України.

Вашингтон запровадить 100-відсоткові тарифи та вторинні санкції проти покупців російської нафти.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп також заявив, що не вірить у прагнення лідера Росії Володимира Путіна до миру і відправить Україні 17 систем ППО Patriot. Він запевнив, що не дозволить себе обдурити й погодився з тим, що РФ беззмістовно бомбить українське цивільне населення.

У The Washington Post повідомили, що Трамп тримає ще один козир у рукаві – крилаті ракети Tomahawk, можливість відправлення яких в Україну він вже розглядав. Поки до списку постачань це озброєння не входить, однак вони були б здатні уразити Москву.

За словами Трампа, позиція Кремля щодо України його не влаштовує.

Союзники НАТО закуплять у США "військову техніку на мільярди доларів" для "швидкого розподілу по полю бою" в Україні.

Як повідомляв Фокус, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів на ультиматум, який Трамп висунув Кремлю.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп бачить спроможність Російської Федерації продовжувати війну в Україні, оскільки Москва не шкодує ні людей, ні ресурсів, ні грошей. Водночас глава Білого дому обіцяє українцям допомогу, бо думає, що це відповідає концепції "Америка перш за все".

Як повідомляв Фокус, речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков визнав, що Кремлю потрібен час, аби осмислити нові ультиматуми Дональда Трампа щодо війни в Україні. Прессекретар Путіна не виключив, що той особисто відреагує на заяви американського президента.