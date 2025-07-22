Сложные темы: в Кремле ответили, чего ждать Украине от третьего раунда переговоров с РФ

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва намерена добиваться своих интересов и выполнить все задачи, которые оккупанты "ставили перед собой с самого начала".

Related video

Какие-то серьезные договоренности вряд ли будут достигнуты, поскольку это едва ли возможно в нынешней ситуации, цитирует спикера президента РФ Дмитрия Пескова Telegram-канал ТАСС.

По его словам, тема украинского урегулирования настолько сложна, что договоренности об обменах или о возвращении тел погибших – это уже результативность.

"Мы намерены добиваться наших интересов. Мы намерены обеспечить наши интересы и выполнить те задачи, которые мы ставили перед собой с самого начала", – заявил он.

Песков также сообщил, что прежде чем говорить о возможности встреч России и Украины на высоком и высшем уровнях, предстоит много поработать, а сроки возможного выхода на договоренности по украинскому урегулированию "зависят от множества факторов".

Он добавил, что России и Украине в ходе переговоров предстоит обсудить сложные темы, в том числе проекты меморандумов по урегулированию.

Когда состоятся переговоры, в Кремле намерены сообщить, когда будет принято решение. Не исключено, что они пройдут на этой неделе.

"Голос" Путина обвинил Запад в том, что тот "гнет линию на эскалацию напряженности, в том числе ядерной", поэтому Москва формулирует задачи для обеспечения безопасности. Вместе с тем на сегодня нет предпосылок для проведения саммита лидеров стран "ядерной пятерки" (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция).

Кремль пока не называет дату новой встречи в Стамбуле, однако в СМИ промелькнула информация о том, что ее проведение планируется в период с 21 по 27 июля. ТАСС писало о том, что она запланирована на 24 июля, а президент Украины Владимир Зеленский называл датой встречи 23 июля.

Ранее Фокус писал, что третий раунд инициировал новоназначенный секретарь СНБО Рустем Умеров. Главными темами встречи с Россией будут обмен пленными, возвращение украинских детей и прекращение убийств. Также нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить действительно продолжительный мир.