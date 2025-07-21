РФ объявила следующий раунд переговоров с Украиной: когда состоится встреча

Российская Федерация планирует начать новый этап переговоров с Украиной 24 июля. Кроме того, встреча состоится в Стамбуле, как и предыдущие раунды весной и летом 2025 года. Украина назвала несколько иную дату переговоров с Москвой.

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Кремль официально пока не объявил дату встречи с Киевом, но есть информация, полученная от анонимных источников в российской власти, написало росСМИ ТАСС в Telegram-канале. С 19 по 21 июля российские журналисты опубликовали с десяток сообщений от "источников", которые предоставляли отдельные детали о предстоящих переговорах.

В одном из первых сообщений о новом раунде переговоров, которые появились 19 июля, росСМИ заявило, что встреча состоится на "следующей неделе", то есть, ориентировочно, с 21 по 27 июля. Указывалось, что источник информации — из "российской переговорной группы", и что встречу инициировали украинцы. Впоследствии информацию уточнили, что место встречи, как и раньше, — Стамбул, а возможные даты — 23-24 июля. Возможную окончательную дату анонимные собеседники ТАСС озвучили вечером 21 июля. Согласно данным росСМИ, раунд состоится в четверг, тогда как украинская сторона заявила о 23.

Переговоры с РФ — дата третьей встречи в Стамбуле в 2025 году Фото: Скриншот

Тем временем вечером 21 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что переговоры с РФ состоятся 23 июля. Дата прозвучала во время вечернего обращения. Глава государства заявил, что советовался о переговорах с новым секретарем СНБО Рустемом Умеровым. По словам Зеленского, состав делегации и другие детали будут озвучены завтра, 22 июля.

МИД Турции не комментировал информацию о переговорах РФ.

Переговоры с РФ — детали

Отметим, в 2025 году состоялось два раунда переговоров с РФ. Впервые делегации встретились 16 мая: российскую группу переговорщиков возглавил советник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — тогдашний министр обороны Рустем Умеров. Как рассказали западные медиа и украинские чиновники, во время переговоров Мединский пригрозил, будто Москва готова 20 лет воевать за территории, которые считает своими. Кроме того, политик приводил фейковые цитаты Отто фон Бисмарка и предупреждал украинских представителей, что они могут потерять членов семьи. По итогам встречи договорились об обмене пленными и телами погибших, рассказали делегации.

Вторая встреча состоялась 5 июня в том же месте с тем же составом. После непродолжительного разговора делегации разошлись, подтвердив намерение провести обмен. После этого в Кремле еще раз озвучили требования капитуляции Украины: речь шла о выходе из четырех оккупированных областей, отказ от НАТО, уменьшение армии и защита русскоязычных.

Напоминаем, 21 июля Фокус собрал информацию о третьем раунде переговоров с РФ и оценки экспертов относительно того, чего можно от них ожидать.