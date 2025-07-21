Третий — не лишний: с каким расчетом Украина инициирует новый раунд переговоров с Россией

Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности на обороны (СНБО) Рустем Умеров предложил России провести на текущей неделе новый раунд мирных переговоров. Чего следует ждать от очередной встречи украинской и российской делегаций, выяснял Фокус.

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После более чем полуторамесячного перерыва по инициативе официального Киева возобновляются переговоры по установлению мира в Украине. В частности, президент Владимир Зеленский рассказал о том, что секретарь СНБО Рустем Умеров предложил россиянам встречу на текущей неделе. Подчеркнув, что переговорную динамику надо увеличивать, глава государства резюмировал: "В частности, нужно делать все, чтобы достичь прекращения огня. В свою очередь, российской стороне надо перестать прятаться от решений. Обмен пленных. Возвращение детей. Прекращение убийств. И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир — действительно длительный. Украина готова к такой встрече".

Владимир Зеленский: "Нужно делать все, чтобы достичь прекращения огня... Украина готова к такой встрече". Фото: Getty Images

Как в Кремле отреагировали на предложение Киева

Отметим, что на предыдущих встречах, которые состоялись 16 мая и 2 июня, делегации из Украины и РФ договорились об обменах военнопленными, а также представили друг другу меморандумы об условиях прекращения огня. Путин тогда отметил, что предложения двух стран прямо противоположны, "но переговоры для того и организуются и проводятся, чтобы искать пути сближения". В то же время президент Зеленский в одном из недавних интервью акцентировал, что Россия понимает только язык силы, а значит — перевооружение Украины является тем фактором, который заставит Кремль вернуться к столу переговоров.

Дмитрий Песков: "Нам главное — достичь своих целей" Фото: ria.ru

Путинский спикер Дмитрий Песков, комментируя в воскресенье, 20 июля новую "переговорную" инициативу Киева, заявил, что глава Кремля стремится "перевести украинское урегулирование в мирное русло", но цели Москвы при этом остаются неизменными: "Президент Путин неоднократно говорил о своем желании как можно быстрее перевести украинское урегулирование в мирное русло. Это длительный процесс, он требует усилий, и он непростой... Нам главное — достичь своих целей. Наши цели понятны, очевидны и они не меняются".

Как известно, Путин в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022-го называл ключевыми целями РФ "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины. Сейчас же в Кремле заявляют о необходимости устранения так называемых "первопричин" войны, среди которых — табу на членство Украины в НАТО и тому подобное.

РосСМИ, сообщая о мирно-переговорном тематическом кейсе, констатируют, что третий раунд действительно может состояться уже в ближайшие дни в Стамбуле.

К какому решению о прекращении войны движется Трамп и почему это крайне важно

Основным зрителем переговоров, которые происходят между Украиной и РФ, является Дональд Трамп, убежден ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус. В частности, в разговоре с Фокусом аналитик отметил: "За первыми двумя переговорными раундами придирчиво наблюдал именно глава Белого дома, поскольку у него есть такое мнение, что если очень помогать Украине, то она откажется от мирного соглашения и попытается взамен победить Россию физически. Украине крайне не желательно демонстрировать Трампу такие вещи, потому что он просто перестанет нам помогать. Собственно, поэтому Украина инициирует новую встречу в Стамбуле".

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При этом, по мнению эксперта, вряд ли у Украины есть серьезные ожидания от третьего переговорного раунда, кроме результатов по обмену пленными. "А обмен пленными — это как раз очень и очень хороший, если не сказать лучший результат. Поскольку остановить войну этими встречами вряд ли возможно, то возвращение наших людей — чрезвычайно важный момент. Не то, чтобы обменов не было бы и без этих встреч, но именно после них все происходит оперативно и масштабно. У меня складывается такое впечатление, что Украина и идет на эти коммуникационные шаги с Москвой для возвращения людей и в принципе здесь вопросов к нашей власти нет, поскольку основная ценность — это, безусловно, люди. Возвращать важно не только живых, но и тела мертвых", — подчеркивает Иван Ус.

Киеву, считает эксперт, нужно продолжать демонстрировать Трампу, что Украина готова двигаться в направлении заключения мирного соглашения, "но для того, чтобы это соглашение в конце концов увидело свет, нужно давать нам еще больше оружия".

Основным зрителем переговоров, которые происходят между Украиной и РФ, является Дональд Трамп Фото: Getty Images

Ключевой проблемой мирно-дипломатического трека, отмечает эксперт, является то, что Трамп никак не хочет признавать отличие своего мировосприятия от реальности. "Ему (президенту США — Фокус) необходимо уже переходить к стадии того, что Россия — это агрессор, который стремится уничтожить Украину. И для того, чтобы Соединенные Штаты не потерпели поражение на глобальной политической арене от Китая, который недавним заявлением Ван И расписался в том, что выступает на стороне России в ее войне с Украиной, Вашингтон должен значительно активизироваться в поддержке Киева. США должны четко понять, что если Пекин не хочет поражения Москвы, а Америка хочет победить КНР, то им нужно победить Россию. Вот такая формула. Поэтому нам остается только ждать, когда Трамп примет соответствующее решение. На самом деле очень долго он идет к этому решению, но сам факт того, что идет — это уже хорошо", — заключает Иван Ус.

Почему Украине следует продолжать прямую коммуникацию с россиянами

В то же время политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом акцентирует: "Несмотря на то, что на самом деле мирно-переговорный процесс в целом напоминает игру наперегонки по удовлетворению президента Трампа, этот трек действительно важен и здесь следует исходить из критериев, которые смоделированы не нами: характером главы Белого дома, особенностями его мировосприятия и т.д. Переговоры нам нужны и дальше, чтобы вырвать из лап России инициативу их якобы большей заинтересованности в мирном процессе. На самом деле РФ торпедирует американо-украинскую инициативу по прекращению огня еще с марта месяца. Поэтому для Украины приоритетность, взвешенность и скорость в освоении и актуализации этой темы является критически важной технологией. То есть, мы показываем, что мы не просто не против переговоров, а чрезвычайно в них заинтересованы".

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Эксперт прогнозирует, что третий раунд переговоров, как и предыдущие два, будет касаться гуманитарных вопросов, в частности, обмена военнопленных и возвращения тел. "Вполне возможно удастся поднять тему обмена заложников и возвращения украинских детей, потому что россияне не очень, мягко говоря, горят желанием обсуждать это. Что же касается вопроса прекращения огня, то здесь Россия, предполагаю, может пойти на некоторые маневры, например предлагая установить такой режим хотя бы на море. Это для Кремля, возможно, даже более выгодно чем для Украины, учитывая его желание вернуться на базы базирования своего Черноморского флота. В общем, я считаю, что третий переговорный раунд станет технико-административным, где будут обсуждать вопросы серой зоны, забора тел с поля боя, взаимодействия спецслужб на разных уровнях и т.п.", — подчеркивает Олег Постернак.

Что же касается политических вопросов, вроде обсуждения проектов "мирных меморандумов" или встречи на самом высоком — президентском уровне, то, прогнозирует политолог, вряд ли в этом направлении произойдут хоть какие-то сдвиги. При этом, акцентирует эксперт, для Украины в контексте переговорного процесса с РФ, ключевым фактором является сохранение благосклонности Дональда Трампа. И если для этого, замечает Олег Постернак, необходимо само мотивироваться на новые переговоры, это следует делать. Вместе с тем реальные шаги по установлению мира, убежден политолог, будут сделаны только тогда, когда "в путинской голове созреет понимание цены войны", а конкретно то, что выгоднее ее прекратить, чем продолжать. Сейчас никаких признаков такого понимания, констатирует Олег Постернак, у главы Кремля не наблюдается даже под лупой и он продолжает двигаться в фарватере своих "безумно-одержимых идей" по завоеванию Украины.