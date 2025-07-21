"Кинжалы", Х-101 и "Калибры": ВС РФ запустили по Украине 450 целей, как отработали силы ПВО

Армия РФ запустила по Украине более 20 ракет и почти 430 беспилотников. Оккупанты применили пять аэробалистических ракет "Кинжал".

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Суммарно в ночь на 21 июля российские войска атаковали Украину 450 средствами воздушного нападения. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Среди целей — 426 ударных дронов и беспилотники-имитаторы, запущенные с разных направлений: Брянска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска.

Воздушные силы подтвердили попадание 23 ударных дронов

Кроме этого, ВС РФ применили пять аэробалистических ракет Х-47 М2 "Кинжал" (запускали из Тамбовской области), четыре ракеты морского базирования "Калибр" (из акватории Черного моря), баллистическую ракету "Искандер-К" (Миллерово) и 14 крылатых ракет Х-101 (Саратовская область).

Воздушное нападение россиян отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона уничтожила и подавила 224 средства воздушного нападения врага: 200 "Шахедов" и большинство ракет. Также 203 дрона-имитатора не достигли целей.

Воздушные силы подтвердили попадание 23 ударных дронов в трех локациях, а также падение сбитых еще на 12 локациях.

Напомним, россияне несколько часов ночью 21 июля били по Ивано-Франковску "Шахедами" и различными ракетами.

В результате удара ВС РФ по Киеву ранены семь человек, также есть один погибший. Разрушено много гражданских объектов.