Ивано-Франковск атаковали "Кинжалы", крылатые ракеты и "Шахеды": что известно

В течение нескольких часов ночью 21 июля ВС РФ атаковали Ивано-Франковск различными видами вооружения: город подвергся массированному удару БпЛА типа "Шахед", крылатых ракет и гиперзвуковых ракет типа "Кинжал".

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После обстрела над городом поднялся столб дыма. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что россияне совершили самую масштабную атаку по городу за весь период полномасштабной войны. Об этом городской голова информировал в своем Telegram-канале.

Атака на Ивано-Франковск началась около 02:40 часов: Марцинкив отметил, что город под комбинированным ударом и призвал местных жителей находиться в укрытиях.

В течение следующих нескольких часов "Шахеды" атаковали Ивано-Франковск. Также россияне ударили по городу крылатыми ракетами и под утро нанесли удары "Кинжалами".

Около 05:00 часов городской голова сообщил о первых последствиях массированной атаки. По его информации, в одном из сел громады в зданиях вылетели окна в результате обстрела.

Вскоре стало известно, что в 3 селах громады зафиксированы повреждения инфраструктуры, также власти получили информацию о пострадавших в результате обстрела. Данные уточняются.

Также уточняется информация о последствиях массированной атаки в еще двух населенных пунктах Ивано-Франковской громады.

"К сожалению, ударов было очень много. Спасибо ПВО", — отметил Марцинкив.

Городской голова добавил, что над ликвидацией последствий обстрела в Ивано-Франковске работают оперативные службы, в частности медики и спасатели.

"Город всем окажет помощь", — подчеркнул мэр.

Напомним, ночью под массированной атакой россиян оказалась также украинская столица: в результате обстрела разные районы Киева охватили пожары, известно о жертвах и разрушении входа в станции метро.

Также ночью 21 июля ВС РФ комбинированно атаковали Украину "Шахедами", крылатыми ракетами и "Кинжалами".