Россияне всю ночь массированно атаковали Киев: разные районы столицы охватили пожары, что известно (видео)

Россияне в течение всей ночи атаковали Киев ударными БпЛА типа "Шахед", а также наносили удары крылатыми ракетами по городу. В результате обстрела известно о по меньшей мере одном погибшем человеке и нескольких пострадавших, в городе есть разрушения и поднялись пожары.

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Последствия российской массированной атаки по Киеву зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Оболонском и Шевченковском районах. Фокус собрал актуальную информацию о ночном обстреле столицы.

Около 04:00 часов СМИ сообщили о сильном задымлении на станции метро "Лукьяновская", где в момент атаки находились люди, которые прятались от обстрелов. Также в сети показали кадры последствий атаки по локации.

Городской голова Виталий Кличко подтвердил повреждения станции метро в Киеве. По его словам, на месте пожара не возникло, пострадал вход на станцию.

"Сейчас там усилили режим проветривания", — отметил мэр.

По данным главы КГВА Тимура Ткаченко, последствия массированной атаки по Киеву зафиксированы в ряде локаций:

Дарницкий район: возгорание на крыше многоэтажки и нежилого здания, также загорелся супермаркет. Еще два пожара поднялись по другим адресам;

Шевченковский район: пожар в жилом доме, на другой локации района горят балконы здания;

Днепровский район: падение обломков на территорию детского сада, пожар в торговых рядах;

Соломенский район: пожар в нежилом здании, возгорание складских помещений.

Также Тимур Ткаченко сообщил, что в Дарницком районе медики госпитализировали мужчину с множественными переломами. Известно также о еще одном пострадавшем человеке и одном погибшем в результате атаки.

Виталий Кличко также информировал о последствиях атаки по столице. Он уточнил, что в Оболонском районе Киева поднялся пожар в незаселенном коттеджном городке.

По данным СМИ, в Киеве во время ночной атаки пострадал также ЖК "Львовский квартал".

Под утро СМИ также показали кадры последствий атаки по городу, в частности то, как после обстрела выглядит вход в станцию метро "Лукьяновская".

Другие последствия ночной атаки по столице уточняются.

Напомним, ночью 21 июля ВС РФ массированно атаковали Харьков: власти сообщили об 11 ударах, зафиксированы разрушения и пожары в городе.

Также в течение ночи 21 июля российская армия атаковала Украину крылатыми ракетами типа "Калибр" и "Кинжалами".