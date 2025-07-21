Харьков массированно атаковали дроны: зафиксировано 11 попаданий, в городе поднялись пожары

Ночью 21 июля ВС РФ массированно атаковали Харьков беспилотниками: в городе зафиксированы попадания, на локациях "прилетов" поднялись пожары.

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Все удары дронов в Харькове, предварительно, пришлись на Киевский район города. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Около 01:40 часов Воздушные силы Украины предупредили о движении нескольких групп "Шахедов" в направлении города.

Городской голова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе и информировал о новых БпЛА поблизости.

В последующие минуты в городе прогремела еще серия взрывов.

В результате атаки в Харькове поднялся сильный пожар, сообщил Игорь Терехов.

Около 02:00 часов стало известно, что в Харькове, предварительно, случилось 11 "прилетов" в результате массированной атаки ВС РФ. Один из них произошел возле многоквартирного жилого дома в Киевском районе, отметил Терехов.

Также на месте одного из "прилетов" в Харькове выбиты окна в одном из ЖК, повреждены дорога, трамвайные рельсы и электропровода, уточнил городской голова.

По данным Олега Синегубова, враг осуществил массированную атаку на город с помощью БпЛА типа "Герань-2".

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Напомним, вечером 20 июля и ночью 21 июля ВС РФ массированно запустили "Шахеды" по Украине: взрывы прогремели в Днепропетровской, Киевской, Винницкой областях и в Киеве.

Также ночью 21 июля дроны массированно атаковали Ростовскую и Московскую области РФ: в результате ударов есть возгорание железнодорожного узла.