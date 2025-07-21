Харків масовано атакували дрони: зафіксовано 11 влучань, у місті здійнялися пожежі

Уночі 21 липня ЗС РФ масовано атакували Харків безпілотниками: у місті зафіксовані влучання, на локаціях "прильотів" здійнялися пожежі.

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Всі удари дронів у Харкові, попередньо, припали на Київський район міста. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Близько 01:40 години Повітряні сили України попередили про рух кількох груп "Шахедів" у напрямку міста.

Міський голова Ігор Терехов повідомив про вибух у місті та інформував про нові БпЛА поблизу.

У наступні хвилини у місті прогриміла ще серія вибухів.

Внаслідок атаки у Харкові здійнялася сильна пожежа, повідомив Ігор Терехов.

Близько 02:00 години стало відомо, що у Харкові, попередньо, трапилося 11 "прильотів" внаслідок масованої атаки ЗС РФ. Один з них відбувся біля багатоквартирного житлового будинку у Київському районі, зазначив Терехов.

Також на місці одного з "прильотів" у Харкові вибиті вікна в одному з ЖК, пошкоджені дорога, трамвайні рейки та електродроти, уточнив міський голова.

За даними Олега Синєгубова, ворог здійснив масовану атаку на місто за допомогою БпЛА типу "Герань-2".

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Нагадаємо, увечері 20 липня та уночі 21 липня ЗС РФ масовано запустили "Шахеди" по Україні: вибухи пролунали у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій областях та у Києві.

Також уночі 21 липня дрони масовано атакували Ростовську і Московську області РФ: внаслідок ударів є займання залізничного вузла.