Україну з різних напрямків атакують "Шахеди": де загроза ударів (карта)

Увечері 20 липня росіяни масовано запустили "Шахеди" по території України. Ворожі БпЛА заходять у повітряний простір зі східного, південного та північно-східного напрямків. Вибухи пролунали зокрема у Дніпропетровській та Київській областях.

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Повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Миколаївській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях. Фокус зібрав актуальну інформацію про нічну атаку росіян.

Атака по Україні 20 липня почалася близько 21:00 години: Повітряні сили попередили про рух кількох перших груп ударних БпЛА, що заходили із півдня на Запорізьку та із півночі на Сумську області.

Частина ударних БпЛА дісталася Дніпропетровської області: у соцмережах повідомили про вибухи, що пролунали у місті Павлоград.

Моніторингові канали зазначили, що станом на 23:18 годину у повітряному просторі України фіксували близько 100 ударних БпЛА.

monitor | рух "Шахедів" над Україною

Голова КМВА Тимур Ткаченко попередив про загрозу "Шахедів" для столиці. Невдовзі у передмісті пролунали вибухи.

Станом на 23:30 годину, за інформацією Повітряних сил України, дрони рухалися крізь Харківську, Чернігівську, Київську, Сумську, Дніпропетровську, Полтавську, Запорізьку та Миколаївську області.

Скриншот | попередження ПС про рух "Шахедів"

Новина доповнюється…

Нагадаємо, уночі 20 липня ЗС РФ упродовж кількох годин атакували Запоріжжя: внаслідок обстрілу у місті постраждали підприємство та житлові будинки.

Також 20 липня "Українська правда" повідомила, що німецький генерал попередив про загрозу запуску 2000 "Шахедів" одночасно зі сторони РФ для атак по Україні.