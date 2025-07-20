ЗС РФ упродовж кількох годин атакували Запоріжжя: у місті здійнялися пожежі, що відомо про наслідки

Увечері 19 липня та після опівночі 20 липня російська армія упродовж кількох годин атакувала Запоріжжя ударними БпЛА. У місті та районі прогриміла серія вибухів, внаслідок атаки здійнялися пожежі.

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Під ударом росіян опинилася зокрема цивільна інфраструктура — постраждали житлові будинки. Про наслідки атаки розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА у Запорізькій області було оголошено близько 21:00 години. Один із ворожих дронів рухався у напрямку обласного центру, Заводського району Запоріжжя, попередив Федоров, невдовзі прогриміли вибухи.

Також Повітряні сили України попереджали про загрозу пусків керованих авіаційних бомб через активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Близько 23:00 години Іван Федоров повідомив про перші наслідки ворожої атаки. За його інформацією, внаслідок обстрілу здійнялася пожежа на одному з підприємств у місті, обійшлося без постраждалих.

Повітряна тривога у регіоні тривала через загрозу ударних БпЛА. Після опівночі група ворожих дронів типу "Шахед" рухалася у напрямку Хортицького району Запоріжжя, попередили в ОВА.

Упродовж наступної години у Запоріжжі та район лунали вибухи, Іван Федоров повідомляв про роботу сил протиповітряної оборони по ворожих цілях у небі.

Близько 02:00 години в ОВА уточнили наслідки російської атаки. За інформацією Федорова, через обстріл у Запоріжжі палає приватний будинок, а також здійнялися пожежі на відкритих територіях. Росіяни поранили чоловіка під час атаки.

Також у Запоріжжі та районі внаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки.

Інші наслідки російської атаки по місту встановлюються.

Нагадаємо, 19 липня внаслідок масованої атаки ЗС РФ по Одесі постраждав житловий будинок: ДСНС разом із добровольцями рятувала людей і тварин із квартир у вогні.

Також уночі 19 липня ЗС РФ комбіновано атакували Україну крилатими ракетами та "Шахедами".