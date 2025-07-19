ЗС РФ комбіновано атакували Україну "Шахедами" та крилатими ракетами

Уночі 19 липня російська армія завдала комбінованого удару по Україні ударними БпЛА типу "Шахед" та крилатими ракетами X-101 з бортів стратегічної авіації. Під масованим ударом зокрема опинився Павлоград у Дніпропетровській області.

Related video

Росіяни упродовж ночі атакували Україну "Шахедами", а близько 04:00 години запустили по місту крилаті ракети. Фокус зібрав інформацію про нічний комбінований обстріл.

Атака на Павлоград почалася близько 02:00 години: моніторингові канали повідомили, що ЗС РФ б'ють по місту балістичними ракетами. Паралельно російська армія атакувала місто понад десятком "Шахедів".

Близько 02:40 години монітори також зафіксували ймовірні пуски крилатих ракет X-101 з бортів стратегічної авіації із Саратовської області РФ.

Об 04:00 годині пуски крилатих ракет підтвердилися: монітори зафіксували входження цілей у повітряний простір України. Областями почала поширюватися повітряна тривога.

Частина крилатих ракет РФ рухалася на Дніпропетровську область і тримала курс на Павлоград. У Повітряних силах України повідомили, що місто перебуває під масованою комбінованою атакою, місцеві чули потужні вибухи.

Частина крилатих ракет тримала західний курс. Повітряні сили попередили про рух крізь Черкаську область у північно-західному напрямку.

Ракети також рухалися крізь Житомирську область і тримали західний курс у бік Хмельниччини.

Близько 05:00 години Повітряні сили України попередили про рух ще однієї крилатої ракети у напрямку Павлограда.

Про наслідки ракетної атаки по Україні на момент публікації не повідомлялося. Повітряна тривога триває через загрозу ударних БпЛА.

Нагадаємо, увечері 18 липня та після опівночі ЗС РФ масовано запустили по Україні "Шахеди": вибухи прогриміли у Києві, дрони дісталися західних областей.

Також уночі 19 липня росіяни масовано атакували Одесу "Шахедами": внаслідок обстрілу постраждав житловий будинок, у місті здійнялася пожежа.