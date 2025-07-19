Україну масовано атакують "Шахеди": дрони дісталися західних регіонів, де загроза ударів (карта)

Увечері 18 липня росіяни почали атакувати українські регіони ударними БпЛА типу "Шахед": повітряну тривогу оголошено у більшості областей, вибухи прогриміли зокрема у Києві. Безпілотники дісталися західних регіонів.

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Повітряну тривогу оголосили у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Фокус зібрав актуальну інформацію про нічну атаку росіян.

Дрони близько 21:30 години дісталися столиці — там прогриміли вибухи.

Близько 22:30 години Повітряні сили України попередили про рух ударних БпЛА у низці східних, північних та південних областей. Більшість груп "Шахедів" тримали західний, північно-західний, південно-західний та південний курси.

Скриншот | попередження ПС про рух "Шахедів"

За даними моніторингового каналу monitor станом на 23:00 годину, у повітряному просторі України перебувало близько 70 ударних БпЛА. Частина груп "Шахедів" взяла західний курс, рухаючись крізь Київщину на Житомирщину у напрямку Рівненської області.

monitor | рух "Шахедів" у небі над Україною

Невдовзі у Рівненській області прогриміли вибухи — попередньо, працювали сили ППО по ударних БпЛА у небі над регіоном.

Близько 00:05 години моніторингові канали також попередили про загрозу "Шахедів" для Одеської області.

Новина доповнюється…

Нагадаємо, 18 липня начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону заявив, що Telegram-канали допомагають російській армії під час атак.

Також 18 липня в ОВА повідомили, що Росія атакувала Кам'янський район Дніпропетровської області: у мережі інформували про влучання в будівлю ТЦК.