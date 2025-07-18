РФ атакувала Кам'янський район на Дніпропетровщині: повідомляють про влучання в будівлю ТЦК

В Кам’янському районі постраждали 11 людей — всі вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

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ЗС РФ вранці, 18 липня, безпілотником атакували Кам'янський район на Дніпопетровщині. Є влучання, що спричинили руйнування і жертви. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог вдарив БпЛА по Кам’янському району. Через атаку росіян на Кам’янський район, попередньо, є загиблі і постраждалі. На місці атаки виникла пожежа. Пошкоджені адмінбудівлі, магазин, приватні будинки", — написав він.

Згодом Сергій Лисак проінформував, що внаслідок ворожої атаки двоє загиблих — чоловік і жінка. 29-річна жінка – у важкому стані.

Він також додав, що в Кам’янському районі постраждали 11 людей — всі вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Пожежу, яка виникла через атаку, рятувальники загасили. Серед пошкодженого також школа і авто.

Місцеві телеграм-канали повідомляють про обстріл П'ятихаток і атаку на будівлю місцевого Терцентру комплектування кадрів та соціальної підтримки.

Нагадаємо, що ударний безпілотник атакував автомобіль головного рабина Херсона та Херсонської області, коли той рухався дорогою. У салоні автомобіля, окрім самого рабина, перебували члени його родини.

Також повідомлялося, що ЗС РФ вдарили дроном по Черкаській області. Місцеві кажуть про "приліт" по ТЦК.