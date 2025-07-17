ЗС РФ вдарили дроном по Черкаській області: місцеві кажуть про "приліт" по ТЦК

Зранку Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА для регіону. Невдовзі у Каневі почав здійматись дим, під ударом, зі слів місцевих жителів, опинився військкомат.

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Зранку 17 липня росіяни скерували по Канівській громаді ударний дрон. Про це повідомив у соцмережах начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Є влучання в інфраструктурний об'єкт. Працюють усі необхідні служби. Щодо потерпілих — інформацію уточнюємо", — зауважив він.

В OBOZ.UA передали, що місцеві мешканці кажуть про атаку по Територіальному центру комплектування й соціальної підтримки.

О 9:29 у Повітряних силах ЗСУ інформували про загрозу застосування ударних БПЛА по Черкаській області.

Згодом у соцмережах опублікували відео, на якому можна побачити швидке зниження дрона та те, як над містом почав здійматись дим.

Нагадаємо, 16 липня ЗС РФ скинули керовану авіабомбу на магазин "Аврора" у центрі Добропілля. У соцмережах повідомляли про пожежу та масштабне задимлення.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив про щонайменше одного загиблого та понад 20 поранених. Він підкреслив, що ворог цілеспрямовано вдарив по скупченню людей 500-кілограмовою бомбою.

Згодом кількість загиблих зросла до двох осіб, а поранених — до 27. Внаслідок атаки були пошкоджені 54 торгові точки, 304 квартири в 13 будинках і вісім автомобілів. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що в момент удару багато людей саме повертались з роботи.