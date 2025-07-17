ВС РФ ударили дроном по Черкасской области: местные говорят о "прилете" по ТЦК

Утром Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения ударных БПЛА для региона. Вскоре в Каневе начал подниматься дым, под ударом, по словам местных жителей, оказался военкомат.

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Утром 17 июля россияне направили по Каневской громаде ударный дрон. Об этом сообщил в соцсетях начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Есть попадание в инфраструктурный объект. Работают все необходимые службы. Относительно пострадавших — информацию уточняем", — отметил он.

В OBOZ.UA передали, что местные жители говорят об атаке по Территориальному центру комплектования и социальной поддержки.

В 9:29 в Воздушных силах ВСУ информировали об угрозе применения ударных БПЛА по Черкасской области.

Впоследствии в соцсетях опубликовали видео, на котором можно увидеть быстрое снижение дрона и то, как над городом начал подниматься дым.

Напомним, 16 июля ВС РФ сбросили управляемую авиабомбу на магазин "Аврора" в центре Доброполья. В соцсетях сообщали о пожаре и масштабном задымлении.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил о по меньшей мере одном погибшем и более 20 раненых. Он подчеркнул, что враг целенаправленно ударил по скоплению людей 500-килограммовой бомбой.

Впоследствии количество погибших возросло до двух человек, а раненых — до 27. В результате атаки были повреждены 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и восемь автомобилей. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в момент удара многие люди как раз возвращались с работы.