ВС РФ сбросили авиабомбу на магазин "Аврора" в Доброполье: много жертв, — соцсети (видео)

Российская авиация атаковала магазин в центре Доброполья в Донецкой области. По предварительным данным, в результате удара есть много погибших и раненых. Местные власти пока не обнародовали официальных цифр.

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Как сообщают местные Telegram-каналы, 16 июля в городе Доброполье Донецкой области российские военные сбросили управляемую авиабомбу (КАБ) на здание магазина "Аврора", расположенное в центральной части города.

По информации местных источников, в результате удара возник пожар и масштабное задымление. Предварительно сообщается о значительном количестве пострадавших, однако точное количество жертв пока неизвестно.

На город Доброполье российские военные сбросили управляемую авиабомбу

Очевидцы утверждают, что в момент удара в магазине находились люди, поэтому количество раненых может быть большим.

На месте происшествия работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий обстрела.

Волонтер Денис Христов под псевдонимом "Голландец" подтвердил информацию об ударе по Доброполью. По его словам, враг атаковал центр города с помощью авиации.

"Немало жертв, погибших. Потому что было время-пик, вечер, центральная улица города", — подчеркнул Христов.

Денис Христов с места удара КАБ

Напомним, российские войска регулярно атакуют прифронтовые населенные пункты Донецкой области. Доброполье, которое находится относительно далеко от линии фронта, подвергается обстрелам значительно реже, однако в последнее время удары глубокого радиуса стали более частыми из-за использования КАБов — управляемых авиабомб, которые могут преодолевать десятки километров.

Официальная информация от областной военной администрации и Сил обороны пока уточняется.

Как сообщал Фокус, 11 июля ВС РФ запустили 100 FPV по Доброполью.

В прошлом году, во время ракетного удара по Доброполью погиб помощник бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Александр Никитюк.