ВС РФ запустили 100 FPV по Доброполью: какая цель ударов по городу в 18 км от Покровска

Вооруженные силы Российской Федерации наступают на Покровском направлении и запустили более 100 FPV-дронов по городу Доброполье, расположенному в 18 км к северу от цели противника. В соцсетях люди жалуются на взрывы на дороге, по которой эвакуируются мирные жители, и об ударах ракетных систем залпового огня, которые достают до города.

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С 9 по 10 июля российские военные провели массированную атаку беспилотников на Доброполье, подтвердили аналитики проекта DeepState в Telegram-канале. Отмечается, что эту информацию следует доказывать партнерам из США, чтобы они видели истинное лицо россиян.

Информация о количестве БПЛА РФ, которые угрожали украинскому городу, появилась вечером 10 июля. Аналитики объяснили, какова цель врага. DeepState написал, что российские войска целились исключительно по гражданским объектам и мирным людям.

"Как и писали ранее, это чисто террор местных жителей — целями были гражданские объекты", — говорится в сообщении.

Сообщение иллюстрируется кадрами из пабликов Доброполья. На фото — столбы черно-серого дыма посреди жилых кварталов, огненные полосы посреди улиц.

Наступление РФ — информация об ударах FPV по Доброполью 9-10 июля Фото: DeepState

Наступление РФ — что происходит под Покровском

Доброполье — город к северу от Покровска, в котором до вторжения РФ жило около 28 тыс. человек. Данные аналитиков о БПЛА РФ подтверждаются информацией из местных пабликов. В частности, 10 июля в паблике "Доброполье info" появилось несколько десятков сообщений о взрывах в населенном пункте и в окрестных селах: за ночь — около 20 ударов. Есть сообщения о кружении разведывательных дронов, о взрывах в центре города, о прилетах в Белицком, Гановке, Белозерском, Родинском. Также пишут об ударах РСЗО и управляемых авиабомб. Администраторы местного чата предупредили об угрозах на дороге на Краматорск: FPV россиян попадают по гражданским авто, в которых пытаются выехать люди.

Наступление РФ — сообщения жителей Доброполья об ударах FPV Фото: Скриншот

Между тем на онлайн-карте боевых действий DeepState видим, как "язык" наступления РФ тянется в сторону Доброполья. Расстояние от края линии соприкосновения до окраин города — около 18 км. Почти такое же расстояние — до Покровска, и 43 км на северо-восток — до Краматорска (по прямой).

Наступление РФ — линия фронта возле Покровска и Доброполья 10 июля Фото: DeepState

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ на Покровск. Аналитики Института изучения войны рассказали, что российские войска начали по-новому действовать на данном направлении. Ранее противник пытался подойти к Покровску с востока через Мирноград, но столкнулся с сильным сопротивлением ВСУ. После этого командование ВС РФ решило изменить тактику: враг направил усилия на продвижение на север в сторону Доброполья, пытаясь охватить Покровск "клещами". Цель создания "клещей" — перерезать логистические пути Сил обороны Украины и вытеснить их из населенного пункта, написали аналитики.

Напоминаем, 9 июля издание The New York Times написало о еще одном направлении наступления РФ — на Константиновку, и о том, почему это особенно опасно для Украины.