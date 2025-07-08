Изменили цель: ВС РФ пытаются окружить Покровск с нового направления, — ISW (карты)

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступление на Покровск, но наткнулись на сопротивление Вооруженных сил Украины в районе Мирнограда. После этого противник начал искать слабые участки и изменил направление основных ударов, предназначенных для окружения города и ослабления украинских подразделений.

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Взвод ВС РФ, загрузившись в бронемашины, неудачно атаковал населенный пункт к востоку от Покровска, отметили аналитики Института изучения войны, изучив видео из соцсетей. Враг двигался по дороге на Николаевку, подрывался на минах и попадал под удары беспилотников. Бои состоялись 6-7 июля и, по мнению ISW, у россиян были определенные продвижения. При этом они отметили, что направление атак несколько изменилось и есть попытки обойти Покровск с севера, а не давить с востока.

В аналитическом отчете указано, что ВС РФ ранее активно атаковали Новоэкономичное — населенный пункт на автодороге Т-0504 на пути к Мирнограду восточнее Покровска. Впрочем, благодаря сопротивлению ВСУ успехов не было. Еще одно неудачное направление наступления россиян — от Токмака до Константиновки: также побед не заметно, потому что продвижение остановилось. Тогда российское командование начало искать новое направление, надеясь найти слабое место в обороне Покровска, объяснили аналитики.

Новая цель наступления РФ — это город Доброполье, заявил ISW. Поэтому следует ожидать усиления давления на населенный пункт Родинское. По мнению института, россияне надеются, что под угрозой окружения с севера ВСУ сами отойдут от Покровска и Мирнограда.

"Российские войска, вероятно, попытаются использовать эти достижения для продвижения к Родинскому и заставят украинские войска отступить под угрозой окружения, прежде чем переориентироваться на Константиновское направление", — говорится в отчете.

На карте проекта DeepState видим, что расстояние между "клещами", которые подходят к Покровску с запада и востока — около 20 км. До Доброполья, которое стало новой целью ВС РФ, — примерно столько же.

Наступление РФ — бои под Покровском по состоянию на 8 июля Фото: DeepState

Наступление РФ — детали

В отчете Генштаба ВСУ прямо не подтверждается новое направление ударов РФ для обхода Покровска и Мирнограда. В отчете, опубликованном утром 8 июля, украинское командование сообщило о количестве атак под Покровском — 46 шт. Кроме того, в перечне из 13 точек, в которых происходили попытки штурма, среди прочих упоминается Новоэкономическое из аналитики ISW.

Отметим, 4 июля украинский военный с позывным "Мучной" подтвердил угрозу окружения Покровска, на который наступают российские подразделения. Он пояснил, что ВСУ не хватает пехоты для удержания позиций.

Напоминаем, 7 июля заместитель командира батальона 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" с позывным Forest рассказал о наступлении РФ в Запорожской области и о том, какую цель имеет враг в данном направлении.