Дефицит пехоты ВСУ: Покровску и Мирнограду грозит окружение ВС РФ, – "Мучной" (карта)

Войска РФ могут окружить ряд городов на Донбассе от Мирнограда до Покровска. В ВСУ полагают, что проблему решит увеличение числа пехотинцев.

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Покровску грозит оперативное окружение в перспективе из-за нехватки пехоты с украинской стороны. Об этом сообщил военнослужащий ВСУ с позывным "Мучной".

"Если мы сейчас не найдем пехоту, чтобы закрыть этот участок, можем готовиться к оперативному окружению крупных городов, начиная с Мирнограда и до Покровска", — рассказал военный.

Россияне стягивают резервы под Покровск

На Мирноградском направлении сейчас идут тяжелые бои за село Федоровку. Россияне постепенно стягивают туда резервы, рассредоточенные по всему северо-восточному флангу.

Тяжелые бои за село Федоровку продолжаются

Дальнейшая задача ВС РФ, по оценкам военного, состоит в выходе в район Суворово. В южной части села Новоторецкое ситуация также плохая.

"Снова дотянули до того, что наши оттуда могут не выйти", — обозначил он.

На Константиновском направлении российские подразделения пытаются одиночными вылазками дойти до окраин Предтечино, но фактически они не контролируют деревню.

Для Часового Яра "остаются считанные часы" — противник контролирует большую часть города и дожимает части ВСУ в Николаевке и на север в опорнике от Ступочек.

Бойцы ВСУ в Часовом Яре "держатся на характере"

"Наши бойцы держатся на характере, но ситуация далеко не фонтан, поэтому в любом случае нам придется вскоре отходить", — заключил "Мучной".

В 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила отмечали высокую интенсивность боевых действий в районе Часового Яра. По городу работает авиация, дроны, артиллерия и большое количество пехоты.

Ситуация под Покровском: данные Генштаба ВСУ

На Покровском направлении 4 июля российские оккупанты 42 раза бросались в атаки на позиции подразделений ВСУ, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Главным образом бои были сосредоточены возле Полтавки, Новоторецкого, Разино, Миролюбовки, Луча, Новоукраинки, Удачного, Новосергеевки, Котляровки и Алексеевки.

На Покровском направлении ВС РФ осуществили более 40 атак

По предварительным данным, за 4 июля было уничтожено 96 военных РФ. Украинские бойцы уничтожили четыре автомобиля, три мотоцикла, пять БПЛА, два терминала спутниковой связи, четыре укрытия для личного состава, две антенны связи и генератор.

Кроме этого, в ходе боев повреждены три автомобиля и четыре артиллерийских средства россиян.

Напомним, ВС РФ недавно взяли под контроль Коптево и участки фронта в районах населенных пунктов Торецк, Новосергеевка, Дылеевка, Мирное, Разино, Веселое и Комар.

Также на Новопавловском направлении россияне прорываются к границам Донецкой и Днепропетровской областей.