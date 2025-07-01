ВС РФ нацелились перерезать трассу на Павлоград: бойцы ВСУ о ситуации на границе Днепропетровщины

Бойцы считают, что сейчас Силам обороны нужно серьезно готовиться к обороне Новопавловки и Межевой, укрепить позиции в первую очередь и обеспечить логистические пути сетками по мере возможности.

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На Новопавловском направлении ВС РФ и дальше продолжают свои попытки прорваться к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей, для чего используют технику и малые штурмовые группы. Об этом рассказал в эфире Армия TV военнослужащий 31-й ОМБр с позывным "Вектор".

По его словам, ВС РФ на этом участке фронта не отказываются от использования техники, но применяют ее преимущественно ночью. Причем, говорит "Вектор", это одноразовая акция, потому что Силы обороны ее уничтожают всем, чем могут.

"Не очень далеко от переднего края — админграница, поэтому им как медом намазано. Использует и БМП, и мотоциклы в сочетании с малыми группами пехоты. Но что характерно — больших колонн мы уже не наблюдаем. Вообще, это единичные попытки завезти пехоту к переднему краю", — рассказал военный.

Он добавил, что мотоциклов оккупанты стали использовать меньше, но стали все чаще прибегать к новым тактикам. Так, они на мотоциклах доезжают до посадок, остаются там и ждут других, а дальше группами отправляются к переднему краю.

ВСУ остановили "ползучее" наступление РФ в районе Часового Яра

Между тем на Покровском направлении ВСУ смогли провести несколько контратак, в частности, в районе Часового Яра. Об этом сообщил в своем телеграм-канале "Рапорт сержанта" военный Сил обороны.

"ВСУ провели ряд контратак в самом населенном пункте Часов Яр и на одном из "флангов". Локально п**аров не удалось отбросить далеко назад, — но остановлено их "ползучее" продвижение в надежде обойти "Часик" с флангов", — написал военный.

Он также сообщил, что точным ударом "Himars" было ликвидировано скопление пехоты 4-й мотострелковой бригады ВС РФ в районе населенного пункта Ступочки, где Силы обороны Украины провели также ряд контратак.

"Ситуация на направлении тяжелая, п**ры разносят КАБами, ракетами, и "артой" Константиновку, которая была и пока остается домом для многих защитников", — написал украинский защитник.

ВС РФ хотят перерезать трассу на Павлоград

Военнослужащий Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что на Покровском направлении ВС РФ давят на север от Новониколаевки и на север от Новосергиевки. Оккупанты пытаются выйти в район Молодецкого чтобы таким образом обрезать логистику в Удачном, а затем охватить село с двух сторон и начать штурм.

"Далее намерение п**арков — это взять под свой контроль ШУ "Покровское", обеспечить фланг в районе Сергеевки и перерезать трассу из Павлограда на Покровск — все это постепенно врагом будет осуществляться, а пока мы держим с тяжестью рубежи чтобы враг не смог оправдать свои планы", — написал "Мучной".

Он проинформировал, что на Новопавловском направлении трудно становится в районе Муравки, поскольку противник задействует артиллерию по украинским позициям, дроны и пехоту. Он считает, что сейчас Силам обороны нужно серьезно готовиться к обороне Новопавловки и Межевой, укрепить позиции прежде всего и обеспечить логистические пути сетками по мере возможности.

"Также из кармана между Ореховым и Новоукраинкой уже надо быстро выходить потому что после захвата Дачного (Днепропетровская обл.) враг не остановился и пошел дальше вглубь на 500 метров. Грубо говоря до южных окраин Новопавловки им надо пройти 7км", — написал "Мучной".

Активность движения в сторону Днепропетровщины у ВС РФ упала

На Покровском направлении в районе Новосергиевки и Новониколаевки весь театр боевых действий происходит фактически на самой админгранице областей. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем телеграм-канале "Офицер".

"П**ары пытаются пролетать на мотоциклах и авто через поля, или на ноге просачиваться через посадки и кое-где у них это получается, поэтому на данном участке обстановка несколько иная, чем изображают на картах, а активность врага немного упала после выхода на данные рубежи, поэтому обстановка стала более менее контролируемой", — отметил "Алекс".

Напомним, что ВС РФ в Сумской области изменили тактику и начали избегать любого скопления, поэтому начали ходить на штурмы по одному.

30 июня сообщалось, что на прифронтовой территории Днепропетровской области впервые с начала войны были зафиксированы так называемые "серые зоны" — места, которые не контролируются ни одной из противоборствующих сторон. В то же время официального подтверждения этому нет.