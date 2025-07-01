ЗС РФ націлилися перерізати трасу на Павлоград: бійці ЗСУ про ситуацію на кордоні Дніпропетровщини

Бійці вважають, що зараз Силам оборони потрібно серйозно готуватися до оборони Новопавлівки та Межової, укріпити позиції насамперед і забезпечити логістичні шляхи сітками у міру можливості.

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На Новопавлівському напрямку ЗС РФ і далі продовжують свої намагання прорватися до адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей, для чого використовують техніку та малі штурмові групи. Про це розповів в ефірі Армія TV військовослужбовець 31-ї ОМБр з позивним "Вектор".

За його словами, ЗС РФ на цій ділянці фронту не відмовляються від використання техніки, але застосовують її переважно вночі. При чому, говорить "Вектор", це одноразова акція, бо Сили оборони її знищують усім, чим можуть.

"Не дуже далеко від переднього краю — адмінкордон, тому їм як медом намазано. Використовує і БМП, і мотоцикли в поєднанні з малими групами піхоти. Але що характерно — великих колон ми вже не спостерігаємо. Взагалі, це поодинокі намагання завезти піхоту до переднього краю", — розповів військовий.

Він додав, що мотоциклів окупанти стали використовувати менше, але стали все частіше вдаватися до нових тактик. Так, вони на мотоциклах доїжджають до посадок, залишаються там і чекають на інших, а далі групами вирушають до переднього краю.

ЗСУ зупинили "повзучий" наступ РФ в районі Часового Яру

Між тим на Покровському напрямку ЗСУ змогли провести кілька контратак, зокрема, в районі Часового Яру. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі "Рапорт сержанта" військовий Сил оборони.

"ЗСУ провели ряд контратак в самому населеному пункті Часів Яр та на одному з "флангів". Локально п**арів не вдалося відкинути далеко назад, — але зупинено їх "повзуче" просування в надії обійти "Часік" з флангів", — написав військовий.

Він також повідомив, що точним ударом "Himars" було ліквідоване скупчення піхоти 4-ої мотострілецької бригади ЗС РФ в районі населеного пункту Ступочки, де Сили оборони України провели також ряд контратак.

"Ситуація на напрямку важка, п**ри розносять КАБами, ракетами, і "артою" Константинівку, яка була і поки, що залишається домом для багатьох захисників", — написав український захисник.

ЗС РФ хочуть перерізати трасу на Павлоград

Військовослужбовець Сил оборони з позивним "Мучной" повідомив, що на Покровському напрямку ЗС РФ тиснуть на північ від Новомиколаївки і на північ від Новосергіївки. Окупанти намагаються вийти в район Молодецького, щоб таким чином обрізати логістику в Удачному, а потім охопити село з двох боків і почати штурм.

"Далі намір п**арків — це взяти під свій контроль ШУ "Покровське", забезпечити фланг у районі Сергіївки та перерізати трасу з Павлограда на Покровськ — все це поступово ворогом здійснюватиметься, а поки ми тримаємо з важкістю рубежі, щоб ворог не зміг виправдати свої плани", — написав "Мучной".

Він проінформував, що на Новопавлівському напрямку важко стає у районі Муравки, оскільки противник задіює артилерію по українських позиціях, дрони та піхоту. Він вважає, що зараз Силам оборони потрібно серйозно готуватися до оборони Новопавлівки та Межової, укріпити позиції насамперед і забезпечити логістичні шляхи сітками у міру можливості.

"Також з кишені між Горіховим та Новоукраїнкою вже треба швидко виходити, бо після захоплення Дачного (Дніпропетровська обл.) ворог не зупинився і пішов далі вглиб на 500 метрів. Грубо кажучи до південних околиць Новопавлівки їм треба пройти 7км", — написав "Мучной".

Активність руху в бік Дніпропетровщини у ЗС РФ впала

На Покровському напрямку в районі Новосергіївки та Новомиколаївки весь театр бойових дій відбувається фактично на самому адмінкордоні областей. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму телеграм-каналі "Офіцер".

"П**ари намагаються пролітати на мотоциклах та авто через поля, або на нозі просочуватися через посадки і де-не-де в них це виходить, тому на даній ділянці обстановка дещо інша, ніж зображують на мапах, а активність ворога трішки впала після виходу на дані рубежі, тому обстановка стала більш менш контрольованою", — зауважив "Алекс".

Нагадаємо, що ЗС РФ в Сумській області змінили тактику і почали уникати будь-якого скупчення, тож почали ходити на штурми по одному.

30 червня повідомлялося, що на прифронтовій території Дніпропетровської області вперше від початку війни було зафіксовано так звані "сірі зони" — місця, які не контролюються жодною з протиборчих сторін. Водночас офіційного підтвердження цьому немає.