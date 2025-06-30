У Дніпропетровській області з'явилися перші фронтові "сірі зони": куди наступають війська РФ (карта)

На прифронтовій території Дніпропетровської області вперше від початку війни було зафіксовано так звані "сірі зони" — місця, які не контролюються жодною з протиборчих сторін. Водночас офіційного підтвердження цьому немає.

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Згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, у районі населених пунктів Дачне утворилася "сіра зона" вздовж річки Вовча, яка на цій ділянці фактично проходить по межі Донецької та Дніпропетровської областей. У деяких місцях її глибина становить приблизно 800 метрів.

"Сірі зони" у Дніпропетровській області Фото: deepstatemap.live

Ще одна територія, що потрапила в "сіру зону" — частина Дніпропетровської області на північ від села Ялта, де сьогодні аналітики зафіксували просування російських військ.

Однак наступ противника спрямований не в бік Дніпропетровської області, а по лінії Ялта — Зірка — Піддубне, де росіяни, імовірно, мають намір вийти до траси Н15, що веде до Дніпропетровської області.

Водночас інформації про те, що війська РФ переправилися через річку Вовча і зайшли в Дніпропетровську область, наразі немає. Ба більше, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що противник на даному напрямку тільки присутній FPV-дронами.

"На Дніпропетровщину, станом на сьогодні, росіяни не прорвалися. Бої йдуть поблизу адмінмежі, також росіяни залітають на Дніпропетровщину фпв-дронами. Але прориву зараз немає, бої складні", — написав він у соцмережах.

Українські військові зі свого боку в інтерв'ю виданню "Суспільне" повідомили, що бійці ЗСУ утримують позиції на цих ділянках фронту.

"Йдуть дуже активні бої в селах, які розташовані біля адмінкордону області. Та ж Ялта, Комар, Шевченкове, але там тримають оборону", — сказав представник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Пресофіцер 33-ї ОМБр Назар Войтенков також повідомив, що в районі по лінії Богатир — Запоріжжя бійці Сил оборони утримують позиції.

"У районі відповідальності 33 бригади без просувань. Ми тримаємо оборону. Лінія постійно змінна, але ворог не пробився", — зазначив він.

Нагадаємо, за минулу добу аналітики DeepState зафіксували просування російських військ на шести ділянках Донецького фронту. Противник просунувся в районі населених пунктів Зелений Кут, Зірка, Ялта, Вільне Поле, Шевченко, а також біля Федорівки.