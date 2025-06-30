В Днепропетровской области появились первые фронтовые "серые зоны": куда наступают войска РФ (карта)

На прифронтовой территории Днепропетровской области впервые с начала войны были зафиксированы так называемые “серые зоны” — места, которые не контролируются ни одной из противоборствующих сторон. В то же время официального подтверждения этому нет.

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Согласно картографическим данным ресурса DeepState, в районе населенных пунктов Дачное образовалась "серая зона" вдоль реки Волчья, которая на этом участке фактически проходит по границе Донецкой и Днепропетровской областей. В некоторых местах ее глубина составляет примерно 800 метров.

"Серые зоны" в Днепропетровской области Фото: deepstatemap.live

Еще одна территория, попавшая в "серую зону" — часть Днепропетровской области севернее села Ялта, где сегодня аналитики зафиксировали продвижение российских войск.

Однако наступление противника направлено не в сторону Днепропетровской области, а по линии Ялта — Звезда — Поддубное, где россияне, предположительно, намереваются выйти к трассе Н15, которая ведет в Днепропетровскую область.

Вместе с тем, информации о том, что войска РФ переправились через реку Волчья и зашли в Днепропетровскую область, на данный момент нет. Более того, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что противник на данном направлении только присутствует FPV-дронами.

"В Днепропетровскую область, по состоянию на сегодня, россияне не прорвались. Бои идут вблизи административной границы, также россияне залетают в Днепропетровскую область с помощью дронов. Но прорыва сейчас нет, бои сложные", — написал он в соцсетях.

Украинские военные в свою очередь в интервью изданию "Суспiльне" сообщили, что бойцы ВСУ удерживают позиции на данных участках фронта.

"Идут очень активные бои в селах, которые расположены возле админграницы области. Та же Ялта, Комар, Шевченково, но там держат оборону", — сказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

Пресс-офицер 33-й ОМБр Назар Войтенков также сообщил, что в районе по линии Богатырь — Запорожье бойцы Сил обороны удерживают позиции.

"В районе ответственности 33 бригады без продвижений. Мы держим оборону. Линия постоянно сменная, но враг не пробился", — отметил он.

Напомним, за минувшие сутки аналитики DeepState зафиксировали продвижение российских войск на шести участках Донецкого фронта. Противник продвинулся в районе населенных пунктов Зеленый Кут, Звезда, Ялта, Вольное Поле, Шевченко, а также у Федоровки.