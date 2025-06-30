ВС РФ продвинулись в Донецкой области: где противник расширяет зону наступления (карта)

За минувшие сутки было зафиксировано продвижение российских войск на шести участках линии боевого соприкосновения. Противник сумел продвинуться в районе населенных пунктов Зеленый Кут, Звезда, Ялта, Вольное Поле, Шевченко, а также у Федоровки.

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На Новопавловском направлении войска РФ продолжают наступательные действия. Согласно картографическим данным ресурса DeepState, противник незначительно продвинулся на юго-западном участке фронта Донецкой области у шести населенных пунктов.

Карта боевых действий на Новопавловском направлении. 22 июня 2025 Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Новопавловском направлении. 30 июня 2025 Фото: deepstatemap.live

Одно из направлений удара ВС РФ по линии Ялта — Звезда — Поддубное. Предположительно россияне пытаются выйти к трассе Н15, которая ведет в сторону Днепропетровской области.

На данном направлении образовался "карман", которые аналитики обозначают как "серая зона". Однако по информации Генштаба ВСУ, выход российских подразделений со стороны Звезды пока не зафиксировано.

В очередной оперативной сводке за 30 июня украинский военный орган сообщил, что на Новопавловском направлении противник за минувшие сутки совершил 14 атак в районах населенных пунктов Мирное, Запорожье, Федоровка, Богатырь, Шевченко, Веселое, Новополь и Ровнополь.

Линия фронта на Новопавловском направлении Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на Донецком фронте: оценка эксперта

Военный эксперт и руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук поясняет, что тактические продвижения ВС РФ вокруг Покровска, Константиновки, Часового Яра, а также на Новопавловском направлении не складываются в полноценную стратегическую наступательную операцию.

По его словам, прорыв обороны, выход на оперативное пространство и закрепление на новых рубежах — это лишь часть задачи. Чтобы считать операцию стратегически успешной, нужно комплексно задействовать резервы, логистику и тылы и уложиться в четкие временные рамки. Однако Россия этого не сделала.

"Когда затягивается прорыв обороны, боеприпасы растрачиваются, личные составы растрачиваются, наступательный потенциал теряется. Фактически операция по тем ресурсам, которые были затрачены, очевидно, своих целей нападающий не достигнет", — подчеркнул Лакийчук.

Напомним, войска РФ оккупировали село Шевченко, Донецкой области, в районе которого находится одно из крупнейших в Украине месторождений лития. После захвата населенного пункта Россия контролирует уже два из четырех литиевых участков Украины.