Оккупация села Шевченко: Украина потеряла одно из крупнейших месторождений лития (карта)

Российские войска оккупировали село Шевченко, Донецкой области, в районе которого находится одно из крупнейших в Украине месторождений “белого золота” - лития. Это единственное в стране месторождение с высоким содержанием сподумена — минерала, из которого литий извлекается значительно проще и дешевле, чем из распространенного здесь же петалита.

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После захвата населенного пункта Шевченко Россия контролирует уже два из четырех литиевых участков Украины. Об этом говорится в материале французского издания Le Figaro.

Участок в Шевченково был открыт еще в 1982 году во времена СССР. Его ценность заключается не только в наличии лития, который в последние годы приобрел статус стратегического ресурса, но и в уникальном составе руды. Согласно данным Национальной службы геологических исследований Украины, около 90% лития в этом месторождении содержится в виде сподумена — минерала, который легче и дешевле перерабатывать по сравнению с петалитом, распространенным в других украинских литиевых месторождениях.

Украинские ученые из НАН до войны оценивали совокупные запасы лития в стране приблизительно в 500 тысяч тонн — это больше, чем объем разведанных литиевых ресурсов Португалии, которая на тот момент считалась лидером в Европе. А данное месторождение на участке в 40 гектаров ценно не только высоким содержанием сподумена, из которого добывают литий, но и другими минералами. Кроме лития, в залежах месторождения присутствуют и другие стратегические металлы — тантал, ниобий, бериллий, цезий, рубидий и олово. Эти ресурсы имеют важное значение для высокотехнологичных отраслей, включая электронику, оборонную промышленность и энергетику.

На карте отмечены места залежей лития, который оказались под контролем РФ

Линия фронта в районе села Шевченко Фото: deepstatemap.live

Геополитические последствия потери Шевченко

В результате захвата Шевченко под контроль Москвы попали два месторождения лития (второй — Крутая Балка у Азовского моря). Авторы публикации считают, что это усиливает позиции Москвы в диалоге с Вашингтоном, на фоне соглашения с Киевом по украинским полезным ископаемым.

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Кроме того, Кремль не скрывает интереса к разработке редких металлов. 24 февраля 2025 года Владимир Путин публично заявил о готовности сотрудничать в этой сфере с "зарубежными партнерами, включая американцев". А в марте состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, после которого американский президент заговорил о "совместном использовании" природных ресурсов Украины. Однако дальнейшие переговоры, считают авторы материала, застопорились.

Ситуация вокруг Шевченково также вписывается в более широкую военную картину. Российские силы, подчеркнули журналисты, в последние недели значительно продвинулись в этом районе, не пересекая пока административную границу с соседней областью, но все ближе приближаясь к полной оккупации юга Донецкой области.

Напомним, по данным DeepState войска РФ продвинулась в Донецкой и Запорожской областях, расширив подконтрольную ей территорию в четырех населенных пунктах. Оккупанты взяли под контроль ряд позиций у населенных пунктов Бурлацкое, Шевченко и Свободное Поле, а для штурмовых действий привлекают большое количество пехоты.