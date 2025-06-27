Окупація села Шевченка: Україна втратила одне з найбільших родовищ літію (карта)

Російські війська окупували село Шевченко, що на Донеччині, в районі якого розташоване одне з найбільших в Україні родовищ "білого золота" — літію. Це єдине в країні родовище з високим вмістом сподумену — мінералу, з якого літій витягується значно простіше і дешевше, ніж з поширеного тут же петаліту.

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Після захоплення населеного пункту Шевченко Росія контролює вже дві з чотирьох літієвих ділянок України. Про це йдеться в матеріалі французького видання Le Figaro.

Ділянка в Шевченковому була відкрита ще 1982 року за часів СРСР. Її цінність полягає не тільки в наявності літію, який останніми роками набув статусу стратегічного ресурсу, а й в унікальному складі руди. Згідно з даними Національної служби геологічних досліджень України, близько 90% літію в цьому родовищі міститься у вигляді сподумену — мінералу, який легше і дешевше переробляти порівняно з петалітом, поширеним в інших українських літієвих родовищах.

Українські вчені з НАН до війни оцінювали сукупні запаси літію в країні приблизно в 500 тисяч тонн — це більше, ніж обсяг розвіданих літієвих ресурсів Португалії, яка на той момент вважалася лідером у Європі. А це родовище на ділянці в 40 гектарів цінне не тільки високим вмістом сподумену, з якого добувають літій, а й іншими мінералами. Крім літію, в покладах родовища присутні й інші стратегічні метали — тантал, ніобій, берилій, цезій, рубідій і олово. Ці ресурси мають важливе значення для високотехнологічних галузей, включно з електронікою, оборонною промисловістю та енергетикою.

На карті позначено місця покладів літію, який опинилися під контролем РФ

Лінія фронту в районі села Шевченко Фото: deepstatemap.live

Геополітичні наслідки втрати Шевченка

Унаслідок захоплення Шевченка під контроль Москви потрапили два родовища літію (друге — Крута Балка біля Азовського моря). Автори публікації вважають, що це посилює позиції Москви в діалозі з Вашингтоном, на тлі угоди з Києвом щодо українських корисних копалин.

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Крім того, Кремль не приховує інтересу до розробки рідкісних металів. 24 лютого 2025 року Володимир Путін публічно заявив про готовність співпрацювати в цій сфері із "закордонними партнерами, включно з американцями". А в березні відбулася телефонна розмова між Путіним і Трампом, після якої американський президент заговорив про "спільне використання" природних ресурсів України. Однак подальші переговори, вважають автори матеріалу, застопорилися.

Ситуація навколо Шевченкового також вписується в ширшу військову картину. Російські сили, наголосили журналісти, останніми тижнями значно просунулися в цьому районі, не перетинаючи поки що адміністративний кордон із сусідньою областю, але все ближче наближаючись до повної окупації півдня Донецької області.

Нагадаємо, за даними DeepState, війська РФ просунулася в Донецькій і Запорізькій областях, розширивши підконтрольну їй територію в чотирьох населених пунктах. Окупанти взяли під контроль низку позицій біля населених пунктів Бурлацьке, Шевченко та Вільне Поле, а для штурмових дій залучають велику кількість піхоти.