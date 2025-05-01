Кабмін опублікував повний текст угоди зі США: в чому переваги й недоліки для України

Кабінет міністрів України опублікував текст угоди зі США про надра, яку українська та американська сторони підписали в ніч на 1 травня за київським часом.

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Документ оприлюднено на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з опублікованим текстом "Угоди між Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови", українська сторона збереже за собою право визначати ділянки в межах своєї території, де проводитимуться пошук, розвідка та видобуток корисних копалин.

Мова йде про видобуток: алюмінію, сурми, миш'яку, бариту, берилію, вісмуту, церію, цезію, хрому, кобальту, міді, диспрозію, ербію, європію, фтору, плавикового шпату, гадолінію, галію, германію, золота, графіту, гафнію, гольмію, індію, іридію, лантану, літію, лютецію, магнію, марганцю, неодиму, нікелю, ніобію, паладію, платини, калію, празеодиму, родію, рубідію, рутенію, самарію, скандію, танталу, телуру, тербію, тулію, олова, титану, вольфраму, урану, ванадію, ітербію, ітрію, цинку, цирконію, нафти, природного газу (зокрема скрапленого) та інших мінералів і вуглеводних корисних копалин.

Крім того, угода передбачає:

сприяння української сторони виконанню угоди всіма державними структурами, при цьому США підтверджують, що вже вжили необхідних заходів;

гарантії стабільних умов партнерства зі сторони України;

створення спільного інвестиційного фонду відбудови (Україна спрямовуватиме до нього 50% роялті та інших ліцензійних платежів від нових ліцензій на природні ресурси, а внесок США може додатково збільшуватися завдяки наданій українській армії військовій допомозі);

зміцнення стратегічного партнерства для відновлення та розвитку української території після завершення війни;

від України очікуються структурні, інституційні та технологічні реформи, узгоджені з демократичними цінностями, ринковими принципами та верховенством права;

партнерство України та США повинне стати флагманом прозорих інвестицій у ключові галузі української економіки;

узгодженість з курсом України на інтеграцію з Європейським Союзом;

всі операції фонду будуть вільні від пільг в Україні, а США звільнять від податків доходи від проєктів, що були реалізовані на українській території;

Україна забезпечує вільну конвертацію гривні в долари та переказ коштів без затримок і додаткових платежів;

усі потенційні інвестори повинні вести переговори з фондом;

американська сторона фонду має пріоритетне право на купівлю видобутих на території України ресурсів.

У тексті зазначається, що угода набере чинності після ратифікації Верховною Радою України та діятиме, поки обидві сторони не погодяться її припинити.

Угода про ресурси: ризики для України

Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що в тексті проєкту відсутні згадки про гарантії безпеки для України. Також, на думку парламентаря, документ містить ризики:

втрати Україною частини бюджетних доходів, оскільки половина прибутків від нових ліцензій на корисні копалини йтиме до фонду;

пріоритетні права американської сторони на купівлю природних ресурсів обмежать контроль України над власними корисними копалинами;

обмеження фінансової самостійності України (зокрема через необхідність компенсувати фонду збитки в разі економічних обмежень);

обмеження права України регулювати власне законодавство пріоритетністю угоди зі США над українськими внутрішніми законами;

в тексті не визначено, чи вважатиметься внеском до фонду зброя, яку Україна купуватиме у США;

за відсутності терміну дії угоди текстом не передбачено механізму її припинення.

Угода зі США про надра: що відомо

Україна та США підписали угоду про надра в ніч на 1 травня. Про це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив на засіданні Кабінету міністрів у Білому домі. Він зазначив, що з цією угодою американські гроші "будуть у безпеці", а Україну присутність американців убезпечить від "багатьох зловмисників". Підписання історичної угоди про надра підтвердила також віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав угоду про ресурси України зі США "чітким сигналом Кремлю" про те, що Білий дім залишається відданим прагненню припинити російсько-українську війну та встановити надійний і довготривалий мир.

До того на пресконференції 30 квітня Скотт Бессент заявив, що Україна запропонувала правки в останню хвилину перед підписанням угоди про ресурси.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону "Єдині новини" 30 квітня пояснював, що після підписання угоди про надра будуть підписані ще дві технічні угоди про створення спеціального фонду, які визначать деталі його фінансування та наповнення.