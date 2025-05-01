"Сигнал Росії": у Трампа назвали угоду про надра "історичною" та пояснили її значення для країн

Підписана угода про надра сигналізує Кремлю про відданість адміністрації президента США Дональда Трампа мирному процесу, в центрі якого "мирна, суверенна і квітуча" Україна у довготривалій перспективі. Також у Трампа розповіли, чого від угоди чекати особам чи державам, які фінансували "російську військову машину".

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Про значення укладеної угоди між американською та українською сторонами розповів міністр фінансів США Скотт Бессент.

"На знак визнання значної фінансової та матеріальної підтримки, яку народ Сполучених Штатів надав обороні України з моменту повномасштабного вторгнення Росії, це економічне партнерство позиціює наші дві країни як такі, що співпрацюватимуть та інвестуватимуть разом, щоб наші спільні активи, таланти та можливості могли прискорити економічне відновлення України", — йдеться у повідомленні.

Угода про надра стала чітким сигналом для Кремля про те, що Білий дім на чолі з президентом Дональдом Трампом залишається відданим ідеї досягнення припинення вогню в Україні задля досягнення довготривалого миру.

"Президент Трамп уявляв собі це партнерство між американським народом та українським народом, щоб продемонструвати відданість обох сторін тривалому миру та процвітанню в Україні", — підкреслив Бессент.

Зазначається, що жодна людина чи держава, які свого часу фінансували "російську військову машину", не зможуть отримувати вигоду від реконструкції України.

Також Бессент вкотре наголосив на тому, що США прагнуть завершення "цієї безглуздої війни".

Що дасть угода про надра Україні

Перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко уночі 1 травня назвала ключові пункти підписаної угоди. За її словами, створений разом зі США Інвестиційний фонд відбудови залучатиме глобальні інвестиції в Україну.

Угода передбачає залишення повної власності та контролю Україні, рівноправне партнерство, захищення національної власності, відсутність боргів України перед США, відповідність Конституції та курсу на євроінтеграцію. До того ж угода передбачає, що США допоможуть у залученні нових інвестицій в Україну, а також надає додаткові гарантії.

Нагадаємо, уночі 1 травня видання Bloomberg повідомило, що США та Україна підписали угоду про надра.

Кіт Келлог 1 травня заявив, що США та Україна частково готові погодитися на територіальні вимоги Росії.