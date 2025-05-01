Мирна угода: США та Україна готові частково погодитися на територіальні вимоги Кремля, — Келлог

Американська сторона готова частково погодитися на територіальні вимоги Кремля у переговорах щодо завершення російсько-української війни. Водночас Україна готова до фактичного визнання територіальних втрат, заявив спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки з питань України генерал Кіт Келлог.

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Про це посланець Дональда Трампа розповів в ефірі каналу Fox News.

За його словами, українська сторона ознайомилася з планом США щодо завершення війни, представленим у Лондоні, й готова фактично визнати свої територіальні втрати, однак не юридично. До того ж ставленик Трампа наголосив, що йдеться лише про території, які зараз перебувають під російською окупацією.

США також готові частково погодитися на територіальні вимоги, які ставить Кремль перед сторонами у питаннях досягнення припинення вогню.

"Вони розуміють, що при встановленні режиму припинення вогню кожна сторона залишиться на зайнятих нею позиціях", — підкреслив Келлог.

За його словами, українська сторона готова до припинення вогню "на поточних лініях".

"Минулого тижня вони повідомили мені, що вже обговорювали цю угоду. Припинення вогню на поточних лініях — це те, до чого вони готові", — зазначив генерал.

Мирна угода: що наразі відомо про позиції сторін

30 квітня речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Кремль планує укладати мирну угоду з Україною, а не зі США. При цьому кремлівський посадовець зазначив, що українській стороні потрібно визнати "територіальні реалії".

29 квітня Пєсков заявляв про те, що питання "легітимності" українського президента є вторинними, а інтереси щодо виходу на процес мирного врегулювання назвав пріоритетними.

Водночас президент України Володимир Зеленський 29 квітня заявив, що Росія влітку 2025 року готує нову атаку з боку Білорусі й прагне "затягнути війну".

27 квітня видання The Telegraph повідомило, що припинення вогню наближається, однак воно не означатиме перемогу..

1 травня видання Bloomberg інформувало про підписання угоди щодо українських корисних копалин між американською та українською сторонами. Перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко підтвердила підписання угоди й розкрила її ключові деталі.