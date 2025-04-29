Питання "легітимності" — вторинні: Кремль готовий розмовляти із Зеленським, — Пєсков

Переговори Росії та України про мир є головним завданням. Питання "легітимності" українського лідера Володимира Зеленського не є пріоритетним.

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Про це на брифінгу 29 квітня заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Російського чиновника запитали, з ким в Україні можна вести прямі переговори, якщо Москва сумнівається в "легітимності" президента України Володимира Зеленського.

"Питання юридичного характеру, пов'язані з легітимністю, є. Але інтереси виходу на процес мирного врегулювання — понад усе", — зазначив він.

Пєсков також заявив, що в Кремлі знають про пропозицію Зеленського встановити безумовне перемир'я на 30 днів. Однак без урегулювання всіх нюансів говорити про довготривале припинення вогню не можна.

"Важливі ті самі нюанси, про які Володимир Путін говорив у Кремлі... Потрібно просто щоразу згадувати ці слова", — зауважив він.

Путін зі свого боку наводив "нюанси" довготривалого припинення вогню в березні 2025 року. Він заявляв про необхідність вирішити питання на всій лінії зіткнення — майже дві тисячі кілометрів.

"Російські війська наступають практично на всіх ділянках. Ці 30 діб будуть як використовуватися? Щоб в Україні продовжилася примусова мобілізація? Щоб туди постачали зброю? Щоб мобілізовані знову підрозділи пройшли підготовку?" — запитував він.

Є також питання про контроль за дотриманням цього режиму і хто буде віддавати накази на припинення бойових дій.

Нагадаємо, артилеристи ЗСУ, позиції яких розташовані на річці Оскіл, не вірять в оголошене Путіним перемир'я до дня 9 травня. Військові очікують на новий наступ окупантів.

Президент США Дональд Трамп хоче домогтися постійного перемир'я в Україні і заявляє про необхідність швидко завершити війну.