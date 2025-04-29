Вопросы "легитимности" – вторичны: Кремль готов разговаривать с Зеленским, – Песков

Переговоры России и Украины о мире являются главной задачей. Вопрос "легитимности" украинского лидера Владимира Зеленского не является приоритетным.

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Об этом на брифинге 29 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российского чиновника спросили, с кем в Украине можно вести прямые переговоры, если Москва сомневается в "легитимности" президента Украины Владимира Зеленского.

"Вопросы юридического характера, связанные с легитимностью, имеются. Но интересы выхода на процесс мирного урегулирования — превыше всего", — отметил он.

Песков также заявил, что в Кремле знают о предложении Зеленского установить безусловное перемирие на 30 дней. Однако без урегулирования всех нюансов говорить о долговременном прекращении огня нельзя.

"Важны те самые нюансы, о которых Владимир Путин говорил в Кремле… Нужно просто каждый раз вспоминать эти слова", — заметил он.

Путин в свою очередь приводил "нюансы" долговременного прекращения огня в марте 2025 года. Он заявлял о необходимости решить вопросы на всей линии соприкосновения — почти две тысячи километров.

"Российские войска наступают практически на всех участках. Эти 30 суток будут как использоваться? Чтобы в Украине продолжилась принудительная мобилизация? Чтобы туда поставлялось оружие? Чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку?" — спрашивал он.

Имеются также вопросы о контроле соблюдения данного режима и кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий.

Напомним, артиллеристы ВСУ, позиции которого находятся на реке Оскол, не верят в объявленное Путиным перемирие ко дню 9 мая. Военные ожидают новое наступление оккупантов.

Президент США Дональд Трамп хочет добиться постоянного перемирия в Украине и заявляет о необходимости быстро завершить войну.