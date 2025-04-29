Верят интуиции: бойцы ВСУ сообщили, когда ожидают большое наступление ВС РФ вместо перемирия

Артиллеристы Вооруженных сил Украины, которые стоят на реке Оскол, не верят в перемирие Путина, а взамен ожидают нового наступления Вооруженных сил Российской Федерации. Бойцы сомневаются в попытках Вашингтона достичь мира и сообщили о продвижении россиян, когда те обнаруживают слабые позиции на каких-то участках.

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Об отношении украинских военных к перемирию Путина написало издание The Guardian.

Медиа пообщалось с артиллеристами, которые держат позиции в Харьковской области и останавливают попытки ВС РФ перебросить новые силы через реку Оскол. Они описали, как раз за разом бьют по переправам, мешая россиянам и радуясь каждому попаданию по врагу. Артиллеристы ответили на вопрос, верят ли они в реалистичность предложения Путина о прекращении огня на 9 мая и ожидают ли завершения войны. Бойцы объяснили, что полагаются на свою интуицию. Интуиция говорит, что вскоре начнется новое наступление ВС РФ, а мира не будет, говорится в статье.

"Солдаты заявили, что ожидают от Москвы начать большое летнее наступление — основываясь на "интуиции", как выразился один из них", — привели журналисты слова собеседников.

Один из бойцов выразил отношение к действиям президента США Дональда Трампа, который стремится к прекращению войны и готов заключить соглашение с РФ, мало считаясь с Украиной. Собеседник Guardian отметил, что почему-то давят только на украинцев. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский оказался в "затруднительном положении". С одной стороны, если Украина согласится на условия Трампа и РФ, то получит новую войну. С другой — если Украина откажется, то "американцы и российская пропаганда обвинят его [Зеленского]".

"Один военнослужащий назвал мирные усилия США "довольно разочаровывающими". "Легко давить на Украину, которая слабее, а не на Россию", — говорится в статье.

Guardian также написало о новой тактике наступления ВС РФ, когда малые штурмовые группы прорываются на мотоциклах, багги, гольф-карах. Медиа привело мнение оператора беспилотников первой бригады Алекса. Алекс объяснил, что россияне продвигаются медленно и используют слабости на некоторых участках.

"Если мы ничего не сделаем, чтобы противодействовать этому, они постепенно будут продвигаться вперед. Наш план на местном уровне — уничтожить как можно больше, пока не будет никого, кем бы нас атаковать", — сказал Алекс журналистам.

Путин объявил перемирие — детали

Отметим, 28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил перемирие по случаю 80-й годовщины Второй мировой войны. При этом глава Кремля заявил, что перемирие остановится, если россияне заметят нарушения со стороны украинцев. Глава МИД Андрей Сибига предложил объявить перемирие сразу с 28 апреля и не на три дня, а на дольше: в Москве на такую идею не ответили.

Напоминаем, 29 апреля аналитики Института изучения войны объяснили, зачем Путин объявил перемирие и как он его использует.