"Для чего ждать 8 мая": в МИД Украины предлагают установить перемирие немедленно

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ответ на заявление президента РФ Владимира Путина об объявлении перемирия на 3 суток с полуночи 7 мая предложил прекратить огонь немедленно и минимум на 30 суток.

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Слова Андрея Сибиги опубликованы в официальном аккаунте МИД Украины в Telegram 28 апреля.

Глава украинского МИД отметил, что если Кремль действительно хочет мира, он должен прекратить огонь немедленно.

"Для чего ждать 8 мая? Если можно прекратить огонь сейчас с любой даты и на 30 суток — чтобы это было реально, а не просто для парада", — отметил Сибига.

Он также добавил, что Украина готова придерживаться длительного и полного прекращения огня и постоянно предлагает установить перемирие минимум на 30 суток.

Путин объявил "перемирие" ко Дню победы: детали

Президент РФ Владимир Путин объявил "перемирие" ко Дню победы 28 апреля. Он заявил. что в дни 80-летия Дня победы с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая российская сторона "объявит перемирие" и "остановит все боевые действия на этот период", однако будет отвечать в случае "нарушений" со стороны Украины.

В Украине отреагировали на предложенное Путиным перемирие, в частности советник по вопросам коммуникаций главы Офиса президента Украины Дарья Заривная назвала его "тактическими играми" и отметила, что прекращение огня должно быть безусловным. Также на том, что неполное перемирие является "российской манипуляцией" для информационных и военных целей, отметил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.