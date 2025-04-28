"Для чого чекати 8 травня": в МЗС України пропонують встановити перемир'я негайно

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь на заяву президента РФ Володимира Путіна про оголошення перемир'я на 3 доби з півночі 7 травня запропонував припинити вогонь негайно і щонайменше на 30 діб.

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Слова Андрія Сибіги опубліковані в офіційному акаунті МЗС України в Telegram 28 квітня.

Голова українського МЗС зазначив, що якщо Кремль дійсно прагне миру, він повинен припинити вогонь негайно.

"Для чого чекати 8 травня? Якщо можна припинити вогонь зараз з будь-якої дати та на 30 діб — щоб це було реально, а не просто для параду", — зазначив Сибіга.

Він також додав, що Україна готова дотримуватися тривалого та цілковитого припинення вогню та постійно пропонує встановити перемир'я щонайменше на 30 діб.

Путін оголосив "перемир'я" до Дня перемоги: деталі

Президент РФ Володимир Путін оголосив "перемирʼя" до Дня перемоги 28 квітня. Він заявив. що у дні 80-річчя Дня перемоги з півночі з 7 на 8 травня до півночі з 10 на 11 травня російська сторона "оголосить перемир'я" і "зупинить усі бойові дії на цей період", однак відповідатиме в разі "порушень" з боку України.

В Україні відреагували на запропоноване Путіним перемир'я, зокрема радниця з питань комунікацій глави Офісу президента України Дар'я Зарівна назвала його "тактичними іграми" та зазначила, що припинення вогню повинно бути безумовним. Також на тому, що неповне перемир'я є "російською маніпуляцією" для інформаційних і військових цілей, наголосив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.