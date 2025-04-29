Вірять інтуїції: бійці ЗСУ повідомили, коли очікують великий наступ ЗС РФ замість перемир'я

Артилеристи Збройних сил України, які стоять на річці Оскіл, не вірять у перемир'я Путіна, а натомість очікують нового наступу Збройних сил Російської Федерації. Бійці сумніваються у спробах Вашингтона досягнути миру та повідомили про просування росіян, коли ті виявляють слабкі позиції на якихось ділянках.

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Про ставлення українських військових до перемир'я Путіна написало видання The Guardian.

Медіа поспілкувалось з артилеристами, які тримають позиції в Харківській області та спиняють спроби ЗС РФ перекинути нові сили через річку Оскіл. Вони описали, як раз за разом б'ють по переправах, заважаючи росіянам та радіючи кожному влучанню по ворогу. Артилеристи відповіли на питання, чи вірять вони у реалістичність пропозиції Путіна про припинення вогню на 9 травня і чи очікують завершення війни. Бійці пояснили, що покладаються на свою інтуїцію. Інтуїція каже, що незабаром почнеться новий наступ ЗС РФ, а миру не буде, ідеться у статті.

"Солдати заявили, що очікують від Москви розпочати великий літній наступ – ґрунтуючись на "інтуїції", як висловився один із них", — навели журналісти слова співрозмовників.

Один з бійців висловив ставлення до дій президента США Дональда Трампа, який прагне припинення війни й готовий укласти угоду з РФ, мало зважаючи на Україну. Співрозмовник Guardian зауважив, що чомусь тиснуть лише на українців. На його думку, президент України Володимир Зеленський опинився у "скрутному становищі". З одного боку, якщо Україна погодиться на умови Трампа та РФ, то отримає нову війну. З другого — якщо Україна відмовиться, то "американці та російська пропаганда звинуватять його [Зеленського]".

"Один військовослужбовець назвав мирні зусилля США "досить розчаровуючими". "Легко тиснути на Україну, яка слабша, а не на Росію", – ідеться у статті.

Guardian також написало про нову тактику наступу ЗС РФ, коли малі штурмові групи прориваються на мотоциклах, багі, гольф-карах. Медіа навело думку оператора безпілотників першої бригади Алекса. Алекс пояснив, що росіяни просувають повільно і використовують слабкості на деяких ділянках.

"Якщо ми нічого не зробимо, щоб протидіяти цьому, вони поступово просуватимуться вперед. Наш план на місцевому рівні – знищити якомога більше, доки не буде нікого, ким би нас атакувати", — сказав Алекс журналістам.

Путін оголосив перемир'я — деталі

Зазначимо, 28 квітня президент РФ Володимир Путін оголосив перемир'я з нагоди 80-ї річниці Другої світової війни. При цьому голова Кремля заявив, що перемир'я зупиниться, якщо росіяни помітять порушення з боку українців. Голова МЗС Андрій Сибіга запропонував оголосити перемир'я відразу з 28 квітня і не на три дні, а на довше: у Москві на таку ідею не відповіли.

Нагадуємо, 29 квітня аналітики Інституту вивчення війни пояснили, навіщо Путін оголосив перемир'я та як він його використає.