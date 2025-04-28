Путин объявил перемирие с Украиной: Трамп отреагировал (видео)

Президент США Дональд Трамп желает добиться постоянного перемирия в Украине и прекращения огня. Важно быстрее закончить большую войну.

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Об этом заявила 28 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на пресс-брифинге.

Трамп оптимистично настроен на заключение мирного соглашения, заявили в Белом доме

"Владимир Путин сегодня утром предложил временное прекращение огня. Президент ясно дал понять, что хочет постоянного перемирия в Украине, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие", — сообщила она.

По словам Ливитт, Трамп по-прежнему оптимистично настроен на заключение соглашения и сохраняет реалистичные убеждения.

Пресс-секретарь Белого дома указала, что американский лидер все больше разочаровывается президентами России и Украины. Трамп стремится, чтобы оба враждующих лидера сели за стол переговоров и начали предметно договариваться.

Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский сделал достаточно много попыток для установления мира в Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие в Украине ко дню 80-летия Дня победы, которое отмечается 9 мая. Перемирие в Украине начнет действовать с полуночи с 7 на 8 мая и продлится до полуночи с 10 на 11 мая.

В Украине заявили, что перемирие с Россией должно быть безусловным, а другие варианты — это тактические игры Владимира Путина.