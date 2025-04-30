Дуже вдячні: Кремль заявив про можливість укладання мирної угоди без участі США

Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що мирна угода буде укладатись з Україною, а не з США. При цьому посадовець подякував американцям, а потім ще раз назвав українців "нацистами" та повторив, що їм треба визнати "територіальні реалії".

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Заяву Пєскова щодо мирної угоди процитувало росЗМІ ТАСС у Telegram-каналі.

Пєсков брав участь в освітньому марафоні "Знання" з нагоди 80 річниці завершення Другої світової війни, написало ТАСС. Урочисто виступаючи з трибуни, речник Кремля торкнувся питання російсько-української війни. Саме тоді пролунали слова про угоду про мир "без США". Також він заявив про "вдячність США щодо зусиль по мирному врегулюванню" та запевнив, що Київ поки чомусь не відгукнувся на заклик про "прямі перемовини".

Переговори про завершення війни - фраза Пєскова про США Фото: Скриншот

Слова Пєскова про мирну угоду без США також пролунали під час брифінгу після події. РосЗМІ "Смотри" опублікувало питання західного журналіста, який поцікавився ймовірною "мирною угодою", яку РФ начебто мають укласти з США щодо України. У відповідь посадовець повторив, що угоду укладатимуть все ж з Україною.

"Мирну угоду слід укладати з Україною, а не з Америкою", — навело медіа "Смотри" відповідь Пєскова, яка пролунала англійською мовою.

Російські журналісти опублікували інші твердження речника Кремля щодо російсько-української війни й позиції РФ щодо умов миру:

війна в Україні "надто складна", тому переговори триватимуть довго і Путіну потрібно розв'язати "цілий ряд нюансів";

слід врахувати ситуацію, яка "склалась на землі";

РФ повинна досягнути цілей, поставлених на початку вторгнення.

Також Пєсков запевнив, що Кремль відновить контакти з Білим домом: це відбудеться, коли "виникне необхідність", ідеться у дописі росЗМІ.

Переговори про завершення війни — деталі

Зазначимо, 27 квітня президент РФ Володимир Путін повідомив, що оголошує триденне перемир'я з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни. В указі, який з'явився на порталі Кремля, ідеться про те, що припинення вогню триватиме з 0 год 7 травня по 23:59 10 травня. Також запевняли, що відновлять бойові дії, якщо видаватиметься, начебто Україна почала стріляти. Згодом Москва заявила, що готова до "безумовних переговорів з Україною", але мир можливий лише на відомих умовах: про визнання п'яти окупованих регіонів, "денацифікацію", "демілітаризацію" тощо.

Тим часом 28 квітня з'явилась заява президента США Дональда Трампа, яку він зробив перед посадкою на літак. Глава Білого дому закликав Путіна перестати стріляти та просто погодитись на припинення вогню

Нагадуємо, 29 квітня видання ABC News опублікувало інтерв'ю з Трампом, у якому той вихвалявся "поступками", вибитими у РФ заради завершення війни.