"Не захопить всю Україну": Трамп зробив нову заяву щодо намірів Путіна у війні

Президент Росії Володимир Путін поважає президента США Дональда Трампа, а тому не захопить всю територію України.

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Таку думку висловив Трамп в інтерв'ю ABC News.

"Я не довіряю багатьом людям. Але я думаю.. що він (Путін, — ред.) поважає мене, і я вірю, що через мене він не захопить всю Україну", — сказав Трамп.

Він зазначив, що, на його думку, російський президент хоче зупинити війну, але Трамп уникнув відповіді щодо того, чи довіряє Путіну.

"Якби не я, я думаю, що він хотів би захопити всю країну. Я думаю, якби я не виграв вибори, він отримав би всю Україну. І завдяки мені я справді вірю, що він готовий припинити бої", — підкреслив Трамп.

Водночас президент США критично висловився щодо посилення обстрілів з боку РФ по мирних містах України.

"Скажу вам, я не був радий, коли побачив, як Путін запускає ракети по кількох містах", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, Олександр Усик звернувся до Трампа та порадив йому "відкрити очі".

29 квітня Трамп поскаржився на "високі" вимоги Зеленського.