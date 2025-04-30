"Не захопить всю Україну": Трамп зробив нову заяву щодо намірів Путіна у війні
Президент Росії Володимир Путін поважає президента США Дональда Трампа, а тому не захопить всю територію України.
Таку думку висловив Трамп в інтерв'ю ABC News.
"Я не довіряю багатьом людям. Але я думаю.. що він (Путін, — ред.) поважає мене, і я вірю, що через мене він не захопить всю Україну", — сказав Трамп.
Він зазначив, що, на його думку, російський президент хоче зупинити війну, але Трамп уникнув відповіді щодо того, чи довіряє Путіну.
"Якби не я, я думаю, що він хотів би захопити всю країну. Я думаю, якби я не виграв вибори, він отримав би всю Україну. І завдяки мені я справді вірю, що він готовий припинити бої", — підкреслив Трамп.
Водночас президент США критично висловився щодо посилення обстрілів з боку РФ по мирних містах України.
"Скажу вам, я не був радий, коли побачив, як Путін запускає ракети по кількох містах", — наголосив Трамп.
Нагадаємо, Олександр Усик звернувся до Трампа та порадив йому "відкрити очі".
29 квітня Трамп поскаржився на "високі" вимоги Зеленського.