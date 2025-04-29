"З Путіним легше": Трамп поскаржився на "високі" вимоги Зеленського (відео)

Президент США Дональд Трамп вважає, що його український колега Володимир Зеленський вимагає "все більше і більше" від Штатів, не маючи карт у руках.

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Дональд Трамп заявив в інтерв'ю американському консервативному журналісту Гленну Беку.

"Коли Зеленський був в Овальному кабінеті, я говорив про завершення війни. Він кричав про безпеку після війни. Він просить усе більше і більше. А карт у нього немає", — пояснив президент.

Далі Трамп оцінив можливості ЗС РФ. За його словами, у Росії набагато більше солдатів і армія загалом, хоча щотижня гине 5 тисяч солдатів двох воюючих країн.

Росія, як каже Трамп, являє собою велику військову силу, а Україна — ні. Він нагадав про своє рішення оснастити ЗСУ протитанковими ракетними комплексами Javelin до початку повномасштабної війни.

Президент США додав, що саме через його зусилля президент Росії Володимир Путін готовий укласти мирну угоду.

"Путін не робив би це ні для кого, крім мене. Думаю, він хотів іти до кінця. Але тепер готовий домовлятися. Поки що з ним легше, ніж із Зеленським", — зауважив президент.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц у статті для журналу The National Interest заявив, що у Трампа "закінчується терпіння". Волтц закликав РФ і Україну швидше укласти мирну угоду.

Зеленський раніше наполягав на встановленні в Україні повного і безумовного припинення вогню терміном на місяць.