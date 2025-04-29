Трамп хоче бути "миротворцем і об'єднувачем": США закликали швидше припинити війну в Україні

Війна в Україні має закінчитися якомога швидше. Сторони мають дійти мирної угоди, поки у президента США Дональда Трампа не увірвався терпець.

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Про це написав радник президента з національної безпеки Майкл Волтц у статті для журналу The National Interest, присвяченій першим 100 дням президентства Трампа.

На думку Волтца, тижні дипломатії призвели до того, що воюючі сторони усвідомили необхідність досягнення миру. Тепер настав час швидко дійти згоди, перш ніж Трамп втратить терпіння.

Радник упевнений, що найгордішою спадщиною Трампа буде спадщина "миротворця й об'єднувача". Тільки Трампу під силу посадити за стіл переговорів Росію та Україну, зауважив він.

"Ніде це бажання не було настільки очевидним, як у прагненні припинити безглузде кровопролиття в Україні", — зауважив Волтц.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив перемир'я в Україні до 9 травня. Президент України Володимир Зеленський вважає, що потрібно запровадити повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Трамп також виступав за постійне перемир'я в Україні і зберігає оптимізм щодо завершення війни.