Война в Украине должна закончиться как можно скорее. Стороны должны прийти к мирной сделке, пока у президента США Дональда Трампа не лопнуло терпение.

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Об этом написал советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц в статье для журнала The National Interest, посвященной первым 100 дням президентства Трампа.

По мнению Уолтца, недели дипломатии привели тому, что воюющие стороны осознали необходимость достижения мира. Теперь пришло время быстро прийти к соглашению, прежде чем Трамп потеряет терпение.

Советник уверен, что самым гордым наследием Трампа будет наследие "миротворца и объединителя". Только Трампу под силу усадить за стол переговоров Россию и Украину, заметил он.

"Нигде это желание не было столь очевидным, как в стремлении прекратить бессмысленное кровопролитие в Украине", — заметил Уолтц.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие в Украине к 9 мая. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно ввести полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней.

Трамп также выступал за постоянное перемирие в Украине и сохраняет оптимизм по поводу завершения войны.