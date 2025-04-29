"С Путиным легче": Трамп пожаловался на "высокие" требования Зеленского (видео)

Президент США Дональд Трамп считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский требует "все больше и больше" от Штатов, не имея карт в руках.

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Дональд Трамп заявил в интервью американскому консервативному журналисту Гленну Беку.

"Когда Зеленский был в Овальном кабинете, я говорил о завершении войны. Он кричал о безопасности после войны. Он просит все больше и больше. А карт ведь у него нет", — пояснил президент.

Далее Трамп оценил возможности ВС РФ. По его словам, у России намного больше солдат и армия в целом, хотя каждую неделю погибает 5 тысяч солдат двух воюющих стран.

Россия, как говорит Трамп, представляет собой большую военную силу, а Украина — нет. Он напомнил о своем решении оснастить ВСУ противотанковыми ракетными комплексами Javelin до начала полномасштабной войны.

Президент США добавил, что именно из-за его усилий президент России Владимир Путин готов заключить мирное соглашение.

"Путин не делал бы это ни для кого, кроме меня. Думаю, он хотел идти до конца. Но теперь готов договариваться. Пока что с ним легче, чем с Зеленским", — заметил президент.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц в статье для журнала The National Interest заявил, что у Трампа "заканчивается терпение". Уолтц призвал РФ и Украину быстрее заключить мирную сделку.

Зеленский ранее настаивал на установлении в Украине полного и безусловного прекращения огня сроком на месяц.