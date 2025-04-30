"Не захватит всю Украину": Трамп сделал новое заявление относительно намерений Путина в войне

Президент России Владимир Путин уважает президента США Дональда Трампа, а потому не захватит всю территорию Украины.

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Такое мнение высказал Трамп в интервью ABC News.

"Я не доверяю многим людям. Но я думаю... что он (Путин, — ред.) уважает меня, и я верю, что из-за меня он не захватит всю Украину", — сказал Трамп.

Он отметил, что, по его мнению, российский президент хочет остановить войну, но Трамп ушел от ответа относительно того, доверяет ли Путину.

"Если бы не я, я думаю, что он хотел бы захватить всю страну. Я думаю, если бы я не выиграл выборы, он получил бы всю Украину. И благодаря мне я действительно верю, что он готов прекратить бои", — подчеркнул Трамп.

В то же время президент США критически высказался относительно усиления обстрелов со стороны РФ по мирным городам Украины.

"Скажу вам, я не был рад, когда увидел, как Путин запускает ракеты по нескольким городам", — подчеркнул Трамп.

Напомним, Александр Усик обратился к Трампу и посоветовал ему "открыть глаза".

29 апреля Трамп пожаловался на "высокие" требования Зеленского.