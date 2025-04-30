"Это моя территория": Усик обратился к Трампу и посоветовал ему "открыть глаза" (видео)

Украинский боксер Александр Усик призвал президента США Дональда Трампа открыть глаза и остановить российско-украинскую войну.

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Соответствующее заявление Усик сделал в интервью английскому телеведущему, журналисту, писателю и медийщику Пирсу Моргану, полная версия которого выйдет на этой неделе.

Морган спросил Усика, что он думает о том, что Украина, в рамках мирного соглашения, должна уступить часть территорий, которые оккупировала Российская Федерация.

"Это чушь! У нас есть много вопросов. Почему Россия может это делать, пока мир живет по правилам? Почему вы забираете мою страну? Эй, президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста. Пожалуйста, остановите войну в Украине", — сказал Усик.

На уточняющий вопрос Моргана, содержит ли его призыв просьбу не отдавать Кремлю украинские территории, Усик ответил утвердительно.

"Нет, конечно, нет. Это моя территория, территория моей страны, это мой народ", — подчеркнул Усик.

Напомним, 28 апреля Даниэль Дюбуа не выдержал и толкнул Александра Усика на битве взглядов.

29 апреля вышел трейлер фильма "Разрушительная машина" с Дуэйном Джонсоном и Александром Усиком.