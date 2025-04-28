Усик против Дюбуа: британец не выдержал и толкнул украинского чемпиона на битве взглядов (видео)

Чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе провели дуэль взглядов на английском стадионе Уэмбли. Даниэль Дюбуа не сдержался и толкнул Александра Усика, охранники принялись быстро разнимать их.

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О встрече двух боксеров пишет британская газета The Independent.

На кадрах видно двух спортсменов-профессионалов, одетых в разных стилях: Усик вышел в светло-голубом спортивном костюме, а Дюбуа предпочел классический вариант.

Оба спортсмена сначала напряженно смотрят друг на друга в центральном круге футбольного поля. Журналисты отмечают, что после толчка Дюбуа испугался сильнее, ведь Усик мгновенно двинулся в его сторону.

Битва взглядов состоялась в рамках рекламы боя-реванша, который пройдет 19 июля 2025 года. Чемпион по версии IBF Дюбуа попытается отомстить за поражение, которое он потерпел от Усика в августе 2023 года в польском Вроцлаве.

Боксер из Украины в первой встрече победил техническим нокаутом в девятом раунде. Британец обещает не совершать ошибок на национальном стадионе в своем родном городе.

"Это бой, которого я хотел, теперь у меня есть шанс отомстить Усику. Я должен был выиграть первый бой, но мне отказали в победе по решению рефери", — сказал Дюбуа вечером 27 апреля после подтверждения даты реванша.

Усик в свою очередь поблагодарил Бога за возможность снова сразиться за звание абсолютного чемпиона.

"Спасибо, Дэниель, за то, что позаботился о моем поясе IBF. Но теперь я хочу вернуть его", — сказал чемпион.

Напомним, временный чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Агит Кабайел утверждал, что Усик не выдержит его удары по корпусу.

Всемирная боксерская организация WBO обязала Усика защитить свой титул. Ему назначили соперника — временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера.