"Не выдержит удары по корпусу": тяжеловес Агит Кабайел вызвал на бой Александра Усика

Временный чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC, немецкий боксер Агит Кабайел заявил о желании встретиться на ринге с объединенным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком.

Related video

О желании пригласить в ринг украинца он рассказал изданию Sport.de после победы над китайским боксером Чжан Чжилэем в шестом раунде.

Победив китайского спортсмена, Кабайел стал обязательным претендентом на бой с Усиком. В настоящее время нет признаков того, что Кабайел в ближайшее время сразится с Усиком.

Агит Кабайел заявил, что многие боксеры избегают его

Сперва немецкий спортсмен заявил, что многие боксеры избегают его и похвастался своим стилем боя — ударами по корпусу, от которых трудно увернуться.

"Многие мои соперники не справляются с такими ударами. Усик даже в любительской карьере не умел с этим справляться. Он не любит, когда его бьют по корпусу", — объяснил Кабайел.

Боксер из Германии признал, что он — не из тех, кто ведет пустые разговоры. Украинский профессионал якобы может ощутить проблемы с его стилем боя.

"Я обязательно затяну его на глубину и посмотрю, умеет ли он плавать. Он тоже это знает", — добавил боксер.

Тем временем Усик планирует провести матч-реванш с британцем, чемпионом мира по версии IBF в тяжелом весе Даниэлем Дюбуа. Предварительная дата поединка — 12 июля текущего года.

Напомним, 21 марта в американском Хьюстоне умер старейший чемпион по боксу в тяжелом весе Джордж Эдвард Форман. В 19 лет он завоевал золотую медаль в тяжелом весе на Олимпиаде 1968 года в Мехико.