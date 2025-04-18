"Не витримає удари по корпусу": важковаговик Агіт Кабайєл викликав на бій Олександра Усика

Тимчасовий чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC, німецький боксер Агіт Кабайєл заявив про бажання зустрітися на рингу з об'єднаним чемпіоном світу з боксу в суперважкій вазі Олександром Усиком.

Related video

Про бажання запросити в ринг українця він розповів виданню Sport.de після перемоги над китайським боксером Чжан Чжілеєм у шостому раунді.

Перемігши китайського спортсмена, Кабайєл став обов'язковим претендентом на бій з Усиком. Наразі немає ознак того, що Кабайєл найближчим часом битиметься з Усиком.

Агіт Кабайєл заявив, що багато боксерів уникають його

Спершу німецький спортсмен заявив, що багато боксерів уникають його і похвалився своїм стилем бою — ударами по корпусу, від яких важко ухилитися.

"Багато моїх суперників не справляються з такими ударами. Усик навіть в аматорській кар'єрі не вмів із цим справлятися. Він не любить, коли його б'ють по корпусу", — пояснив Кабайєл.

Боксер із Німеччини визнав, що він — не з тих, хто веде порожні розмови. Український професіонал нібито може відчути проблеми з його стилем бою.

"Я обов'язково затягну його на глибину і подивлюся, чи вміє він плавати. Він теж це знає", — додав боксер.

Тим часом Усик планує провести матч-реванш із британцем, чемпіоном світу за версією IBF у важкій вазі Даніелем Дюбуа. Попередня дата поєдинку — 12 липня поточного року.

Нагадаємо, 21 березня в американському Г'юстоні помер найстаріший чемпіон з боксу у важкій вазі Джордж Едвард Форман. У 19 років він завоював золоту медаль у важкій вазі на Олімпіаді 1968 року в Мехіко.